全台房仲近8萬人！他疑惑「有這麼賺？」 內行揭實情：賣1間賺百萬
房仲只要售出一個案件，就可以拿到一筆可觀的獎金，被列為高薪職業之一，根據內政部的最新統計資料，目前全台有將近8萬名房仲。對此，一名網友好奇，房仲是否真的有這麼好賺？貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在PTT以「房仲有快8萬人，是有這麼賺嗎？」為題，指出全台的房仲人數已經比7-11、全家便利商店加起來的員工數還要多，質疑仲介費通常才抽2%，感覺普普，真的有這麼賺嗎？
貼文一出後，多數網友都表示「房仲很吃景氣，這幾年狂漲，賺爛的一堆」、「成交一間可以休息一整年，很爽，比跑熊貓更輕鬆」、「當房仲沒什麼風險不用怕賣到賠錢，開房仲店的道理也一樣，所以能開到比7-11還多」、「賣一間賺100多萬，超好賺的。大家早就跟著進去賺了」、「真的好賺，剛出社會就賺200（萬）以上」。
不過，也有部分網友持相反意見，指出「成功的不到1%呀，而且很不穩定」、「『人情業績的扣打』用完之後就沒拓展業務的實力了，當然是被用完就沒了」、「業務流動率大，沒業績就算他沒叫你滾，活不下去也會自己離職」、「確實賺很多，但真正能財富自由的只有少數」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言