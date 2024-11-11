想拖到領完年終才辭職 上班族崩潰求助：主管一直逼我走

接近年底了，許多上班族都在等領年終獎金，準備過一個好年。不過日前有位網友表示，他進公司一年多，前陣子因為各種考量，主管也找他面談，強烈建議他離職，他也想說剛好領完年終獎金離職，沒想到主管直接告知「希望可以11月底就離開」，讓原PO無奈表示「主管橫豎希望我在年終之前離開」。

一名網友在PTT發文表示，他進公司一年多了，最近因為績效表現跟期待有落差，加上身體出現狀況，主管在前陣子找他面談，並強烈建議他離職，自己壓一個離開時間。原PO表示「經過思考後，我最後預計是要年底離職，剛好領年終，但主管聽到我想要年底離職，臉色一變，表示到12月之後就沒有任何工作可以安排給我了，希望我11月30就離開」。

他指出「主管說會跟高層討論能否領到年終，但沒有明確承諾，因為我特休還有15天，我後來有提出可不可以11月30以後就請特休到離職，剛好是可以領年終的日期，但主管強烈希望我把特休換錢」。

文末原PO指出「目前看起來，主管橫豎希望我在年終之前離開，目前我沒有簽署任何文件，像是自願離職書，所有的對談也都有錄音」，他疑惑「遇到這樣的狀況，我是不是該堅持原本壓離職的時間呢？如果公司強迫我提前離開，是不是就要走資遣、非自願離職的程序？」

對此，多數人建議「直接給雇主資遣」，指出「為什麼要自願離職？給公司資遣啊」、「給他資遣加上一個月預告工資，加上求職假」、「主管有話語權最多只能資遣你而已，完全不需要鳥他，他真的有什麼問題就請他資遣你」、「不要被主管說服簽署自願離職」、「計算你提早走，公司一定不會給你年終，不如讓對方資遣，資遣那包還比年終大」、「真的資遣其實比年終多很多，但很多公司兩個都不給，好慘」。