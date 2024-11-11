上班族今年幸福感指數為57 僅三成五公司加薪機制完善

根據1111人力銀行11日發布的最新調查顯示，上班族今年幸福感指數為57，相較於去年調查的55，今年略為上升，其中有四成四受訪上班族自評任職的公司是幸福企業，另外五成六則認為不是，主要原因在於：薪水偏低58.5%、沒有固定調薪機制40.1%、加薪幅度小36.1%、升遷考核不透明/不公平35.5%，以及沒有員工旅遊32.2%。

企業留才方式不一而足，皆盼望提高職場幸福感，達成員工穩定久任，本次調查發現，受訪上班族曾在同一職務平均最長待到七年四個月，而降低人員流動率最有效的方式則是：穩定的調薪制度72.1%、提供優於業界的薪資水準61.9%、老闆懂得尊重並感謝員工付出56%、提供具吸引力的員工福利54.5%，以及同事相處融洽46.1%。

完善的加薪機制有助於留住優質人才，不過調查卻指出，僅有三成五現職公司有完善的加薪機制，平均調薪幅度4.2%。而長年不加薪所帶來的影響包括：員工離職率高67.3%、員工工作積極度/效率下降62.2%、員工騎驢找馬無心工作49.4%、員工向心力不足34.4%、企業招不到好人才33.6%、容易出現批評公司制度的耳語21.2%。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，根據結果顯示，雇主滿足員工的薪資期待，不論是固定調薪還是給予優於業界水準的薪資，都能讓員工「幸福有感」，且在勞資關係中，老闆懂得尊重、感謝員工的辛苦付出，以及辦公室同事相處氣氛愉悅，更是企業成功留才關鍵。

上述「上班族職場幸福感調查」，是1111人力銀行針對上班族會員隨機抽樣，調查時間2024年10月10日到11月4日，有效樣本數1,092份，信心水準95%，誤差值為正負2.97個百分點。