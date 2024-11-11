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薪水5萬5！小火鍋徵正職 網見「工時」全嚇壞：心瞬間涼去

聯合新聞網／ 綜合報導
網友看到小火鍋店家徵才，正職薪水能到5萬5，但是看到工時超長心瞬間涼去。 圖／ingimage
網友看到小火鍋店家徵才，正職薪水能到5萬5，但是看到工時超長心瞬間涼去。 圖／ingimage

現在社會物價高、薪水不漲，總讓人喊吃不消，又存不到錢，乾脆躺平過一生。近日有網友發現有一家餐飲業正在徵才，開出最高5萬5的薪水徵正職人員，看似薪水不錯，但卻被眼尖的網友發現，一天的上班時間高達13.5小時，換算時薪馬上心涼了。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼出一則徵才文諷刺，「家人們下午好，呆丸(台灣)年輕人好廢，薪資那麼高還不想幹，所以繼續引進外勞也是合情合理的」。

內文可見一家吃到飽的平價小火鍋要徵才，缺正職2名、計時人員1名，月薪從5萬2到5萬5，會依照能力調薪，月休8天，上班時間是10:30-00:00，工作內容為接待客人、備料、餐點製作、環境清潔、定期庫存盤點、完成主管交辦事項。

業者也列出福利有勞健保、全勤獎金、特休、供餐、定期聚餐，歡迎活潑負責的夥伴一起參與，也提供完整的職前訓練，希望有熱情肯學的人加入行列。

不少人看到文章也紛紛留言，「還真操...10點半上到凌晨」、「看到時間心就涼一半了」、「上班22天等於一般人的33天這樣(薪水)很高？」、「餐飲業13.5個小時難怪招不到人」、「時間其次，重點是上到凌晨去了，這薪水外勞都不做吧？」

有人也換算了時薪，55000除以22天再除以13.5小時，等於每小時只能拿185元，換算下來比基本時薪還少，甚至還沒有加累積加班上去的倍數，網友也表示「這種工時還真敢講」。

火鍋 薪水

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