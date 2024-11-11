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辭行政助理考上高考…老闆開價30K求回鍋 國立科大女傻眼：還用想嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
前老闆開價求回鍋，女網友一看待遇笑了。 示意圖／Ingimage
前老闆開價求回鍋，女網友一看待遇笑了。 示意圖／Ingimage

一名女網友在Dcard上分享她遇到的職場故事，去年剛畢業的她曾在私人企業會所裡面做行政助理，因為要打雜的事情太多讓她決定準備國考，順利考上高考後離職。不料近日前老闆一直發訊息給她，表示希望她回鍋，還驕傲喊著自己能提供3萬以上的薪水，原PO不禁傻眼：「我心裡想說這還用想嗎？高考五萬多欸。」

原PO表示自己去年從國立科大畢業，今年前半年在私人企業做會計行政助理，薪水從28k升到29k，但是因為老闆有好幾間公司，每天幫老闆跟他老婆處理雜事，發現自己根本就是便宜好用的廉價勞工，所以考上高考就辭職了。

沒想到最近碰到老闆，就被問做得如何、有沒有想回公司？老闆甚至還自顧自的表示自己很有誠意，薪水應該不會低於3萬，並強調之前就要幫原PO加薪，結果她辭職了。她回想之前老闆還說過28k已經給很多，其他公司都還給基本工資。

貼文底下網友紛紛留言「恭喜上岸」、「你老闆真的是井底之蛙加慣老闆，你都考上高考了，還說要用三萬元左右挖角你」、「爛死了，多一千塊當真自己能利誘成功喔」、「前老闆也是這種類型的，自己的薪水開得低之外，還不喜歡其他公司開得比他高」。

慣老闆 職場 薪水 高考

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