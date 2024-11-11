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「不想做就走！」他揭職場前輩說話像老闆 眾籲兇回去：保護自己

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友到家附近的小賣場兼職，未料賣場的長輩講話非常傷人。 圖／Ingimage
一名網友到家附近的小賣場兼職，未料賣場的長輩講話非常傷人。 圖／Ingimage

職場時，無論階級身分如何，都應該時時刻刻注意自己的言行。一名網友發文抱怨，他最近到家附近的小賣場兼職，未料賣場的長輩講話非常傷人，讓他忍不住直言：「說話之前可不可以先想一下有沒有傷到人？」

一名網友在PTT發文，表示他最近到一家小型賣場兼職，已經工作2個月了，但賣場的「長輩」講話非常傷人。原PO舉例，上班時點東西數量寫錯，長輩並沒有耐心地糾正他，而是直接說：「你不想點就說啊」；遇到商品打折時，原PO不確定能否廣播告知顧客，長輩直接回應：「你不想做就現在下班走人」。

原PO直言，長輩不是老闆，憑什麼叫員工提早下班？這樣說話可能會傷到年齡小的兼職員工的心理。但原PO也不打算跟主管反映，害怕說了長輩只會更「囂張」，並質疑中高年齡的職員，怎麼可以仗著自己資深，就欺負新進的兼職小員工。

此文一出，不少網友建議原PO要「硬」起來，「你要兇起來，不然他就把你踩在腳下」、「職位一樣嗆回去就好，看你形容很像他是老闆還主管一樣」、「不要怕他、直接表達叫他說話注意一下，又不是他發你薪水」、「自己硬氣一點去做回應，應該會有不一樣的效果」。

也有網友分享經驗，表示此情況各行各業都有，「職場沒有長輩，只有同事。我前同事跟我同天到職，一直當自己老闆娘，就因為她60歲。她才不管什麼資歷不資歷，對同事頤指氣使，好像我們是她請來的一樣」、「要保護好自己的心，這種機車的人很多，有朋友主管就是這種，天天罵天天吼」。

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