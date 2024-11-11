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房價10年漲3倍！他怨台中只剩房仲業「低發展」：準備再當北漂族

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友發現台中房價高，薪水卻很低。聯合報系資料照
一名男網友發現台中房價高，薪水卻很低。聯合報系資料照

選擇工作時，不少人會選擇回到自己家鄉打拚，但也要衡量薪資和地區發展性。一名男網友發文，他打算回家鄉台中定居，卻發現台中房價高，薪水卻很低，不禁抱怨：「台中果然留不住人才」。對此，網友看法兩極。

一名男網友在Dcard發文，表示他在外地打拚多年，近年來回台中定居，好不容易找到了新工作，雖然薪水被砍了不少，但真正讓他心寒的是台中的「房價」。

原PO表示，台中是留不住人才的地方，他舉例，從科學園區來看，竹科、南科都離台中很遠；文組的話，離開北部年薪至少被砍25萬。他學生時在新北租房子，出社會在中和跟北市租屋過，也有去新竹待過處理專利案件，比較五地的發展與房價，他認為台中是屬於超「高房價」卻超低發展的地方。

原PO表示，台中的房價跟10年前價格幾乎差了300%，考量到台中的發展，他已經準備好回北部發展了。原PO還補充，他覺得現在台中只剩下「房仲業」，滿街滿海的房仲，並直言：「如果台中市的房價跟新北差不多，我為什麼不去住新北就好？」

此文一出，不少網友認同原PO的觀點，「最近在台中找工作很有感，軟體以前人家都說博弈錢多，但現在其實也跟一般公司一樣了，其他行業也都沒長進，整個就很低薪」、「台中是真的普遍低薪，家族企業、慣老闆也很多，最後回去桃園」、「當初也是在台中打滾了一陣子，後來還是選擇北漂」。

不過也有網友不同意，表示是原PO自身的問題，「台中不是也有中科？我是竹科上班十幾年，近幾年深深感受到新竹毫無重大建設，去年買了兩間台中的房子準備要當台中人了」、「連台中都待不了，以為去台北能幹嘛」、「您知道有中科嗎」。

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