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告別8個壞習慣 1年內培養出成功人士心態

商業周刊／ 撰文者：陳宜伶 編譯
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

摘要

成功的人並不會等待完美時機，而是立即行動。這8個習慣可能是讓你停滯不前的原因，想要成功，可以先從習慣的改變開始。

在追求成功的路上，許多人往往忽略了行為習慣對結果的深遠影響。

澳洲心理學者拉克蘭．布朗（Lachlan Brown）在潛心研究人類心理學15年後，建立了網站《駭客精神》（Hack Spirit）。《駭客精神》是一個專注於自我提升與東方哲學智慧的網站，網站內提供高品質的書籍和相關資源，旨在幫助人們改善人際關係、提高個人幸福感，並讓生活更充實。

拉克蘭近期撰文表示，如果想在1年內打造出成功人士的心態，你就必須學會分辨：是哪些習慣讓你原地踏步？

具體來說，這8個負面習慣會讓人停滯不前：

1.拖延症候群

拖延症，是阻礙成功的一大障礙。拉克蘭表示，許多人花時間在「計劃」或「準備」上，而忽略了實際行動的重要性。成功的人不會等待完美時機，而是立馬行動。行動能夠創造動力，而動力正是成功的關鍵。

2.消極的自我對話

拉克蘭坦承，他曾是自我要求很嚴格的人，很容易在心裡責怪批評自己，懷疑自己的能力和價值，到了最後，拉克蘭發現「我不行」、「我做不到」變成了自己的口頭禪。

在自我療癒的過程中，拉克蘭發現，這種消極的自我對話往往讓人掉進自我懷疑的深淵，阻礙了我們實現潛能的機會。成功人士不會浪費時間在自我懷疑上，他們相信自己的能力，並且在面對失敗時不輕言放棄。

拉克蘭開始練習以正向的肯定句「我可以…」、「我會…」來取代「我做不到」。他發現，自己的信心變多，工作效率提高，成功也開始接踵而至。

3.忽視運動

拉克蘭強調，運動不僅能幫你提升體能，保持身體健康，更重要的是保持頭腦的敏銳度。研究顯示，規律運動能改善大腦功能、提升情緒並增加生產力。成功人士會將運動融入日常生活中，因為他們明白，健康的身體能帶來健康的心靈。即使只是一段散步或拉伸運動，也能讓你保持活力與專注。

4.對失敗充滿恐懼

失敗為成功之母，然而許多人因為害怕失敗而不敢冒險，停留在舒適圈。拉克蘭認為，成功需要經歷多次失敗的磨練，失敗不是成功的敵人，它是通往成功的一部份旅程。

成功人士不害怕失敗，反而將失敗視為成長學習的機會。每次的挫敗都是寶貴的經驗，能夠為未來的成功指引方向——唯一真正的失敗就是完全沒有嘗試。

5.不重視人際關係

許多成功人士到達巔峰時才發現自己很孤獨。但成功不僅是出人頭地，更是一段讓他人與你共享成長旅程的經歷。不妨停下來，花時間陪伴並感謝那些支持你的人，這樣的成功才更有意義。說到底，真正決定我們成功與否的，是身邊人的愛與支持。

6.不懂得照顧自己

拉克蘭分享，自己以前為了追逐功成名就，總是熬夜、長時間工作又三餐不規律，把自己的身體逼到了極限。身心俱疲的他，這時候才意識到不該忽視自己的健康，因為「成功」不在於把自己累垮，而在於維持身心平衡。

7.過度工作

現代社會常把過度工作視為成就的象徵。然而，長時間工作並不一定能帶來效率，反而可能導致倦怠，降低生產力與創造力。拉克蘭形容，成功並非如煙火般短暫綻放後迅速消逝，而是一種需要長期穩定、持續燃燒的火候。

成功人士知道，成功的秘訣在於有效率地工作，而非漫無目的地加班。並不是要你更努力工作，而是要學會如何更聰明地工作。學會為自己的工作時間設定界限，並給自己適時休息的時間，是持續成功的關鍵。

8.沒有設定明確的目標

成功不是偶然的，而是精心策劃的結果。設定目標可以給我們成功的方向，它能幫助我們集中精力並有動力追蹤進展。沒有明確目標的人如同在海上漂泊的船隻，易受環境影響而無法掌控方向。

拉克蘭提到，先設定明確的目標，了解你心中真正想要實現的目標是什麼，例如你可能想要在5年內存到100萬，或是在未來8年內買房。無論這目標是什麼，想要完成它，就必須依照你的目標訂定可行的計畫。因為，沒有計劃的目標，只是一個願望。

成敗在於選擇

上述8個習慣並非純粹的阻礙，而是讓我們重新選擇的機會，這些選擇都將引導我們邁向改變之路。今天起，就選擇告別這8個習慣，朝著成功的方向前進吧！

資料來源：Personal Branding Blog、Hack Spirit

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文告別這8個習慣，1年內培養出成功人士心態

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