她擔憂邁入年底工作難找 網安慰：撐過「這時間點」就好

每年5、6月恰逢畢業期，總能出現一波波求職熱潮，待暑假過完後，大多得等到隔年才會出現較好的職缺。有一名女網友近期面試了數間公司，卻幾乎都沒有得到回應，讓她感到十分焦慮，「年底了真的這麼難找工作嗎？」

一名女網友在Dcard上以「年底了真的這麼難找工作嗎？」為題發文，說明自己最近面試了數間公司，幾乎都被對方發「無聲卡」，她自認條件不算太差，擁有豐富的工作經驗，也有曾待過很久的單位，但依然沒有公司回應，讓她感到很焦慮，「是因為現在進去有年終，所以公司才不任用新人嗎？還是職缺真的要等發完年終才會多呢？」

不少網友留言安慰原PO，表示越接近年底本來就比較難找到工作，「大家都在等年終，不會輕易離職，當然職缺難找」、「這個時間好的工作沒人會離職吧，再傻也要領個年終」、「不要太緊張，我也是去年這時間點完全找不到工作，過年後收到一堆面試」。

但也有人認為在這個時間點，公司所開的職缺大多需要留意，「面邀滿多的，屎缺也滿多的，不排除HR（人資）刷KPI，也有那種缺很大瘋狂來電的，但那職缺絕對是肝臟有去無回」、「找人的公司不一定都是有缺才找，有很多只是缺KPI（關鍵績效指標）而已」。