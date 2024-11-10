回鍋要先預告？她憂場面會尷尬 過來人笑：不用說
一名女網友在Dcard上徵求大家意見，她表示自己即將回鍋到舊公司，因為和舊同事相處情況都不錯，在想有沒有需要先打聲招呼，還是可以直接入職就好。網友們見狀紛紛留言「放心，妳不用說，全公司很快就會知道了」。
原PO表示，因為自己下個月要回鍋前公司，已經跟主管談好了，也約好開始上班的時間，但近日正在猶豫要不要先跟同事們告知，因為感覺大家都會想知道她回去的原因等等，而她表示自己跟同事們的關係大概就是在職期間都很好，離職後偶爾聯絡，所以也不知道這樣回鍋會不會尷尬什麼的，還是自己想多。
留言中不少過來人表示，「不用特別說，最後都會知道，大家其實都蠻八卦的」、「不用說，我前陣子回鍋，根本沒人問，因為要回鍋之前早就都傳出去了」、「我也是回鍋，不用說…很快大家就會知道了」。
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