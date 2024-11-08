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他曝「沒房貸的員工很可怕」掀熱議 網揭真強者：隨時可不幹

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO對於現在的人工作說不幹就不幹，好奇是不是沒有房貸的人比較沒壓力，也容易留不住。 示意圖／ingimage
原PO對於現在的人工作說不幹就不幹，好奇是不是沒有房貸的人比較沒壓力，也容易留不住。 示意圖／ingimage

職場上員工最怕被開除，雇主最擔心留不住人才，但現在似乎有不少人做不慣就乾脆離職。有網友最近看到臉書常常跳出「沒房貸的員工很可怕」的相關文章，讓他很好奇真的是如此嗎？貼文一出引發討論，有人認同也有人不以為然。

這名網友在PTT發文表示，最近滑臉書時都很常看到「沒房貸的員工真的太可怕了，你罵他他竟然敢頂嘴」等相關文章跳出，讓他不免對此產生疑問，認為買兩間房的人比較可怕，一不小心房價漲太兇，員工很可能就退休不幹了，怎麼留也留不住。

貼文引起不少討論，「你看看家裡有礦的年輕人不就是這樣嗎？」、「沒後顧之憂的不用太奴啊，慣老闆欺善怕惡」、「只要資產>房貸，都不是什麼大問題」、「沒生小孩的更可怕唷」、「1間沒房貸沒什麼，2間以上沒房貸的才是真強者」、「是缺工的時代，任何員工都可以洪聲（大聲說話）好嗎」、「工作態度跟資產有時候是兩件事」、「沒房貸的員工有兩種，一是買不起、一是等退休」。

但也有網友吐槽原PO，「那都是唬爛著玩的，我同事包括我早就不用為房貸煩惱，但還是很在意考績啊，誰會嫌資產多。考績變差、分紅變少，哪來的錢炒房炒股票，家裡有礦的另當別論」、「不可怕啊，我之前沒房貸但養兩個小孩，還是忍受很多年才辭職」、「沒經濟壓力，工作上不會有太大成就的，最後就是變啃老族」、「公司老鳥滿手房產都在擺爛混日子，年輕人辛苦加班存頭期款」。

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