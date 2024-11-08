1行業沒底薪可月領8萬 過來人點頭：有技術肯吃苦10萬不難

台灣長期處於低薪，不少人都想找到薪水高的工作，但想要高薪還是得要有一技之長。有網友昨天（7日）在滑Threads時看到一名髮型師分享自己的薪資單，上面金額顯示有8萬出頭，讓他相當訝異髮型師的薪水竟然這麼高。

從原PO在PTT分享的照片看到，這名髮型師的薪資單上註明技術業績76174元，助理業績2405元，兩項加起來就要78579元，再加上勞健保、染膏津貼，總共87373元，扣除教育金、請假、遲到、員工染膏等項目，最後領到的金額是81118元。原PO看了相當訝異，認為髮型師沒有底薪，但月領超過8萬元也算是高薪族群。

不少人很認同得要有技術且肯吃苦，才有機會賺取高薪，「100快剪蠻好賺的啊，我都想去做了，一個小時多的話可以剪6顆頭，一天穩定剪3~40顆就夠了。我覺得技術類職缺薪水高蠻好的，現在知識反而不值錢」、「這年代有技術的收入本來就很高」、「有技術才可以吧，但也是苦過來的」、「也是有付出努力訓練才能達到，而且要常上課吸收新技術」、「技術性工作做久，薪水這樣是常態吧」、「這行出師後，薪水10萬很容易」。

還有內行人透露高薪內幕和辛酸，「大部分都是技術費了，而且要爬到設技師的位置也是很辛苦，我朋友之前也是想做設計師，但真的太累他就放棄美髮業了」、「是韓系可能比較高級一點的，好像都可以月入10萬，但真的累」、「洗頭不是重點，染燙護才是」、「髮廊是辛苦但好賺，但當然利潤不是在於洗頭，所以現在髮廊都盡量不接純洗頭生意，就算有接訂價也拉高」。