通勤半小時被嫌久！他面試20分鐘都自己發問 怒批「浪費時間」

在挑選工作時，面試官的態度也是求職者需要觀察的一部分。一名男網友發文抱怨，他去一間公司面試，未料面試經理嫌他通勤半小時「太久」，面試期間對他態度不佳，讓他感到不被尊重，忍不住抱怨：「真的很浪費時間」。

一名男網友在Dcard發文，表示他去一間公司面試，到公司的通勤時間約半個小時左右，面試時坐著HR和一位部門經理，經理一開始就詢問他通勤時間和交通方式，原PO表示他騎機車時間約35分鐘，是可以接受的時間，未料經理回答：「真的蠻久的，不能接受的話可不用面試。」

原PO表示，經理的態度很差，他詢問工作內容，結果經理反問他都沒看人力銀行的資料嗎？上面都有說明，但他想知道更具體的內容，並想知道相關福利制度，經理卻只是簡短回答，拿著筆電感覺就在處理工作的事情，絲毫沒在聽的感覺，讓原PO感到「不被尊重」。

原PO透露，他也覺得沒必要面試了，知道不會錄取，後來想想真的很「浪費時間」，面試的過程不到20分鐘，都是他在問問題，讓他感到很生氣，指責公司「態度很差」。

此文一出，不少網友紛紛指責公司，「那到底去幹嘛的，按照他的邏輯根本不需要面試，挑選員工就履歷看一看就好」、「往好處想，避了大雷工作」、「過程太爛了吧，如果還通知去上班的話一定是個爛缺」。

也有網友分享類似面試經歷，「我以前有間談快2小時，倉儲主管問超多，重點來了，我開薪水時，因為回家鄉，只要求35k，他說太高」、「你這還好，我投履歷到外縣市面試軟體工程，坐火車出發，到站後怕會遲到還坐計程車，結果數落我和我前公司後就請我走人」、「我前幾天面試的老藥師老闆甚至懷疑我的學歷造假」。