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基隆品安科技裁186人 20業者伸援釋250職缺

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆品安科技3階段裁186人，基隆市府今天表示，已協調20家業者釋出250職缺助轉職。記者游明煌／攝影 游明煌
基隆品安科技3階段裁186人，基隆市府今天表示，已協調20家業者釋出250職缺助轉職。記者游明煌／攝影 游明煌

基隆市六堵科技工業園區的品安科技，日前傳出因客戶結束所有委託代工業務，將大量解雇員工，市府已接獲業者大量解雇通報，預計分3梯次解雇186名員工，其中21名為外籍員工。基隆就業中心提供被資遣勞工轉職輔導，目前有近20家業者願協助、釋出逾250個職缺。

品安科技1994年成立，提供客戶客製化設計、專業代工及設計代工服務，除記憶體模組及快閃記憶體相關產品設計製造，更擴及機械鍵盤、顯示卡等多項產品電子製造服務。

市府社會處表示，品安科技公司因主要客戶金士頓調整經營策略，結束品安的代工訂單，導致營運受衝擊，原計畫資遣250名員工。經公司努力後，將資遣人數縮減至不超過186人。市府預計12日社會處勞資關係科會前往該公司，了解勞資協商相關進度，保障勞工工作權。

勞資關係科長吳純菁指出，市府與工商發展投資策進會，協調六堵、大武崙及瑞芳工業區廠商釋出職缺，基隆就業中心也提供被裁勞工的轉職輔導。

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