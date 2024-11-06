人資搞烏龍！核薪多加3000元事後才發現 隔天要求他「重簽約」

新鮮人若已決定報到的公司，卻發現人資搞錯薪資，恐怕會引發不滿。日前有位網友表示，他原本在電話確定核薪，等到正式簽約時，發現薪水多加了3000元，他還跟人資重複確認，對方表示薪資是多3000元沒錯，結果人資事後找他約談，告知「昨天的工作合約寫錯了」，要他重簽。

一名網友在PTT發文表示，他最近剛報到新公司，原本電話核薪是N，報到時簽正式合約，發現上面寫的薪資多了3000元，當下他再三跟人資確認薪水算法時，人資再算一次，確認薪水是「N+3000元」沒錯。

結果簽完約的隔天，人資找他約談，告知「昨天合約寫錯了，多寫3000元」，請原PO重簽，他也不想為難人資，所以就簽名了。原PO好奇詢問，「有人遇到類似的情況嗎？想聽聽前輩怎麼應對？我現在心情像洗三溫暖一樣」。

對此，許多過來人表示，「看你敢不敢鬧啊，鬧大就是公司吞下3000元，但你就黑掉」、「雖然心裡覺得很鳥，但本來就只談N，所以如果是我我會算了」、「隔天就更改我覺得還好，情緒要自己吸收，如果過了一個月才講，就準備告人了吧」、「這是變相砍價吧？跟騙人來工作一樣」、「隔天就更正效率很好了，我遇過隔了快半年，才跟你說算錯，還要從下個月扣回去」、「看你有沒有一定要去這間公司吧，如果是我會直接跟人資說『少了3000元我就不去了』」、「是我就不想去了。如果你是做行政、保全或業務就沒差，做要對數字、金額負責的職缺就多保重，常遇過上市櫃的簽呈已經有專員、經理、副總、總經理蓋完章，結果連基本加總都錯，會發生這種狀況的公司內部都是烏煙瘴氣的」。