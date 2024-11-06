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台大男收到1職缺驚呼「感覺很酷」 網揭真相：看不出水很深？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友收到「董事長助理」的職缺邀約，讓他直呼「好酷喔」，不過多數人認為「水很深」。示意圖／ingimage。
一名網友收到「董事長助理」的職缺邀約，讓他直呼「好酷喔」，不過多數人認為「水很深」。示意圖／ingimage。

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工作百百種，社會新鮮人要如何選到理想的工作，也是一門學問。日前有一位台大的網友發文表示，他收到「董事長助理」的面試邀約，驚呼「這工作感覺滿酷的耶！不知道薪水多少」，也好奇發問「板上有人了解這份工作嗎？」對此，過來人表示「這種工作休假不固定，要配合老闆時間，但有很多隱形福利」。

一名男網友在Dcard貼出一項職缺，只見工作名稱是「董事長助理」，工作內容有4項，包含「1、略懂金融時事；2、具良好駕駛經驗；3、依主管指示完成交辦事項；4、上班日需配合住宿」，工作待遇為面議（經常性薪資達4萬元或以上），讓原PO好奇表示「我收到這項工作的面試邀約，板上有人了解這份工作嗎？感覺滿酷的耶，不知道薪水多少？」

文章曝光後，有內行網友分享，「休假不固定，要配合老闆時間，擔任司機兼保鑣，薪水方面差不多，但更多的是隱形福利，很多老闆都是阿莎力的，有時候一個月的小費都接近半個月的薪水」、「我們公司的董事長特助是女生，這份工作很辛苦，幾乎要24小時待機，還要開車跑全台，危機處理能力要超強，還要常常出國出差，休假也要隨時接公司電話」。

也有網友提醒，「以原PO的聰明才智，看不出這水很深？這份工作感覺完全沒有自己生活品質，而且很吃老闆的個性，還要隨傳隨到、工時長」、「這薪水不如當董事長司機，你這個感覺就是包山包海，連開車都要；反觀董事長司機就只要開車顧車，正常上下班，偶爾加班，加班費照勞基法，沒什麼雜事也不需要24小時待命」。

加班費 董事長 薪水 薪資

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