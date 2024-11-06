颱風假放得心好痛？ 網一排大讚：感謝公司沒扣錢

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今年秋冬接連幾次颱風假，讓許多上班族嗨翻天。不過日前有位女網友表示，颱風假放得讓她「心好痛」，因為收到薪資單發現「放颱風假少4000元」，她表示「雖然原本就知道薪水會減少了，但還是覺得好痛」。對此，許多網友反而大讚自己的公司，「我的薪水都沒有少，感謝公司」。

一名女網友在Dcard以「颱風假放了很開心，看到薪水很痛心」為題，指出「看到薪資單結果發現4天颱風假直接少了4000元，雖然原本就知道了，但是看到還是覺得好痛」，原PO也好奇「大家要分享10月因為颱風，少了多少薪水嗎？」

對此，許多網友沒被扣薪反而還多賺，「我的薪水沒有少，感謝公司」、「我們沒有少，而且是給雙倍薪來上班，我拿到多5000元，走路5分鐘就到公司，不痛不癢但很累」、「沒有少，我愛老闆，我男友還笑說『叫什麼老闆，叫媽媽』」、「沒有少，感謝公司」、「我們公司不只沒有少，還多了績效獎金跟颱風假，外商就是敢給」、「我颱風假4天都有去公司，多領了1萬塊，加班費還沒有算」。

不過也有人抱怨，「颱風天雖然放假，但我們公司是責任制，這個月工作量、專案都沒有減少，老闆真賺」、「我覺得生病都半薪的話，颱風天應該也要給半薪才合理」、「強制特休抵颱風假也沒有比較好」、「我也是少領了4天的錢」、「我因為康芮颱風放一天，就少了1000元」、「颱風假沒規定要給薪真的很鳥，讓慣老闆賺爛了，工作一樣要做，老闆還不用給薪水」。