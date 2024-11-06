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好像隨時都在上班...她喊做「人資」很後悔 網搖頭：薪水太低

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友做人資快一年，不僅薪水低工時又長。示意圖／Ingimage
一名女網友做人資快一年，不僅薪水低工時又長。示意圖／Ingimage

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人資」工作內容大致為執行企業或組織內部的人力資源工作，包括招募甄選、訓練發展、薪酬福利、員工關係、績效評估。一名女網友發文抱怨，表示她做人資快一年，不僅薪水低工時又長，下班之後還是要繼續回訊息，覺得「心很累」，並詢問網友：「有人做人資做到後悔的嗎？」

一名女網友在Dcard發文，表示她做人資快要一年了，薪資含全勤才「3萬」，每天到公司工作9小時起，即使午休還是會有人詢問工作相關問題，如果看到了沒回覆，公司就會認為不積極，所以她得邊吃邊工作；因為手機也可以回覆，所以下班之後還是要繼續回訊息，如果業績不好，會被「開會檢討」。

原PO表示，上班時間是週一至週五，但體感上好像「無時無刻都在上班」，六日也在想辦法安排面試、跟求職者溝通，讓她坦言「真的超級累」。原PO表示，做這份工作到現在，覺得腦容量跟動腦的能力似乎下降了，講話很容易兜不起來，也很容易忘記事情。

原PO透露，獎金其實也不高，平均3萬的業績頂多1000塊獎金，而且公司每次公布業績大家都平均3萬左右，讓原PO感嘆：「根本不知道大家為了這1000元在努力什麼？」。她有想過離職，但又怕工作難找，心很累又很想休息。

此文一出，不少網友認為「3萬」薪水真的太低了，建議離職，「跳槽了啦」、「這薪水是在雙北嗎？妳值得更好的薪水，去面試吧」、「熬到年終後離職吧」。

也有過來人分享經驗，「身為派遣顧問轉in-house 的過來人跟妳分享，如果真的對人資有興趣，建議能跳就趕快跳，進業界會發現完全是不一樣的世界」、「我之前在外商做過，一個月關一單就比妳的獎金不知道多多少倍，現在轉做招募，關一單獎金也比妳多，底薪也變高，上班無招募壓力，目前唯一不開心的理由大概就是招募會職業倦怠」。

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好像隨時都在上班...她喊做「人資」很後悔 網搖頭：薪水太低

「人資」工作內容大致為執行企業或組織內部的人力資源工作，包括招募甄選、訓練發展、薪酬福利、員工關係、績效評估。一名女網友發文抱怨，表示她做人資快一年，不僅薪水低工時又長，下班之後還是要繼續回訊息，覺得「心很累」，並詢問網友：「有人做人資做到後悔的嗎？」。

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