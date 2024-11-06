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月薪破9萬！她看公車司機薪資表超羨慕 網見明細狂搖頭：用命拚出來的

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友看了公車司機的薪資表後相當羨慕，月薪實領8萬7000元，於是問大家「想去開公車了嗎？」。示意圖／ingimage
有網友看了公車司機的薪資表後相當羨慕，月薪實領8萬7000元，於是問大家「想去開公車了嗎？」。示意圖／ingimage

各行各業都有辛苦的地方，有些工作看似薪水高，但工作內容卻相當操勞。一名網友看了公車司機的薪資表後相當羨慕，扣掉勞健保及福利會費月薪實領8萬7000元，於是想問問網友們，「各位怎麼看，想去開公車了嗎？」

一名網友在PTT「八卦板」發文，她看到公車司機的薪資表，包含底薪26400元、服務津貼6000元、敬業獎金5000元、車安獎金2600元、安全里程6450元元、載客旅次21097元、逾時加班費11742元、休息日加班費12000元、獎100元、懲300元，總共實拿91089元，扣掉勞保費1100元、健保費2130元及福利會費100元後，月薪實領87759元。

原po看了之後不禁直呼，「開公車月薪8萬7太頂了吧」，原貼文寫著「國中畢業開公車一個月」，薪資比公務員還多，因此好奇，大家是否想去開公車，引起熱烈討論。

網友紛紛表示，「嗯趕快去，看你身體受不受得了」、「撞到人你就知道了」、「底薪爛透了，為什麼不能一開始就給6萬起跳」、「靠超時加班跟休息日加班頂上去的」、「別傻了，壓力很大的，一堆三寶」、「我光自己騎摩托車上路，都快爆血管了，開公車應該碰到更多」、「開公車心理素質要很強才行」、「工時也是頂中頂」。

有網友認為公車司機壓力大且工時長，「在市區開車壓力超大，能想像開公車會有多瘋狂」、「用命拚出來的」、「高工時、久坐、飲食不固定，還外食，大小便更別說了，拿後半生去賠罷了」、「說真的風險很大」、「很累的，完全是靠跑的趟次多撐薪水」、「認真說，破十萬的公車司機大有人在，早上5點到晚上10、11點，辛苦錢」、「20年前就差不多這薪水了，基本12小時起跳」、「開整天車其實很強，我自己有大貨車駕照，開大車需要的專注力更多」。

公車 加班費 壓力 薪水

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