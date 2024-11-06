綁8小時心好累…29歲男喊「像喪屍」抗拒上班 網開解方：找有趣小事

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在職場上如果感到疲憊、心累甚至焦慮，或許該適時休息。一名男網友發文，稱自己剛找到助理的工作，後來發現自己很不喜歡這個職務，對於未來也沒目標、活得像個喪屍，覺得「心很累」，於是請教網友們的意見。

一名男網友在Dcard發文，表示自己之前待業1年多，一直處在換工作的惡性循環。最近找到一家公司是做助理的，但他卻一直很「抗拒」去上班這件事情，很不喜歡被綁在公司失去自由，每天都要待在公司8小時，回到家過沒多久又要上床睡覺、隔天接著上班。這樣日復一日，讓原PO坦言：「對於未來也沒什麼目標。」

原PO表示，他覺得自己活得像個「喪屍」，很懷念剛出社會找到的工作，雖然薪水不多，也是一樣在公司要待8小時，但沒事可以做自己的事情。而現在找到的工作非常忙，有時候可能不忙也要找事做，讓他感到「心好累」，所以詢問網友們是否有相同經歷，並希望得到建議。

此文一出，不少網友提出可以先找「有趣的事」做，「先找自己喜歡做的事情，服務業也沒關係，讓自己先習慣工作，再慢慢挑戰高薪，找一份工作做到了不起，比找一份了不起的工作重要」、「從每天上班的日常任務中，找出有趣的小事情，最好是用別的角度、立場，看一下你正在做的事情」。

也有網友分享工作中的困難，「我也是每天都因為要上班心情不好，回家也不想做任何事，很常躺到11點、12點才去洗澡，接受明天還要上班的事實」、「也是待業一年多，剛入職第一份正職學校助理，每次問事情都被踢皮球，壓力真的好大」。