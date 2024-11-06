延後退休 專家：要兼顧社福、年金

許多國家均面臨人口老化困境，紛紛延後退休年齡，國衛院也做出類似建議，但專家警告，延後退休年齡原是美事一樁，但需先確保長者工作權，兼顧年金、社福制度改革，否則長者將成為無工作、無年金、無福利的「三無老人」。

包含丹麥在內，許多經濟合作暨發展組織（OECD）已將法定退休年齡，自六十五歲延後至六十七歲。至於日本，二戰結束後，法定退休年齡為五十五歲，十一年前修改「高齡者雇用安定法」，要求企業從二○二五年四月起，必須讓員工做到六十五歲退休，也可六十歲退休後再回聘，企業有義務努力達成七十歲退休目標。

相較於歐美、日韓，台灣高齡長者勞動率明顯偏低，老人福利聯盟秘書長張淑卿表示，高齡就業專法雖已上路，社會上仍對高齡就業存在歧視，長者要找工作並不容易，且薪資福利往往劣於其他同事。

張淑卿表示，許多民眾到了六、七十歲身心仍很健康，相關法規有必要鬆綁，否則健康、有能力的長輩在過了六十五歲，就只能離開職場，這不僅是國家資源浪費，更為年齡歧視。許多長者再度就業，不是經濟所需，而是希望透過社會參與，來滿足價值感，不願退休後過著「等吃、等睡、等死」三等人生。

張淑卿指出，民國一○九年通過高齡就業專法，勞動部陸續端出各式就業鼓勵措施，各縣市設置銀髮人才據點，積極協助媒合工作，但成效不彰。再者，勞基法修法後，六十五歲以上民眾可與雇主協調，延長退休時間，但實際成功案例並不多。

張淑卿呼籲，政府應打造友善長者的就業環境，依年長者身體狀況、工作能力來調整職務內容，設計出適合銀髮族的工作項目。高齡者也可主動接受職務訓練，例如，許多年長者一輩子沒碰過藝術、人文創作，但退休後覺得有興趣，也能積極參與其中，展開第三人生。

台大社會系特聘教授古允文提醒，一旦延後退休年齡，同時應考慮「制度間的契合」，依照現行規定，未滿六十五歲者如果未能順利就業，可能被當成「應工作而未工作」，失去全額年金身份。如果延後退休年齡，例如為六十七歲，如身陷經濟困境，又未達到社福標準，恐變成三無老人，「就業、年金、社福制度應配套調整，才不會衍生社會問題。」