救缺工延後退休 學者憂年齡歧視

各行缺工，我國勞動力嚴重不足，國衛院論壇昨發表「法定老年級退休年齡之探討」成果報告，學者認為以年齡作為是否退休依據，恐是年齡歧視，應彈性設定退休年齡，以六十五歲為基準，但允許提前或延後三至五年，增加政策彈性與接受度，且再度就業時，應給予鼓勵津貼。

「法定老年級退休年齡之探討」議題召集人為台大社會系特聘教授古允文，他表示，高齡化是不可逆的國際趨勢，延後退休已是國際間關注議題，台灣勞工年齡中位數為四十八歲，代表大多數勞工年齡超過四十歲，「若不改變高齡定義、退休年齡，缺工潮勢必愈來愈明顯，影響國家人力資源運用。」

古允文強調，現行以年齡作為退出勞動市場條件，年齡一到，不論工作能力、身體狀況好壞，就需退休，這已構成年齡歧視，即使延長退休年齡，還是可能面對類似爭議；若基於缺工，要求長者二度就業，或因年金破產，希望高齡者少領一點，這將重創高齡者心理，「高齡者期待被視為有用的人，幸福與尊重應是高齡人生的主體。」

另一個需要檢討重點為社會福利制度，目前以六十五歲為是否擁有勞動能力的判斷依據，且高齡者如果收入增加，就可能失去福利資格。古允文認為，目前社福觀念為「讓你不做事，就有錢可拿」，例如，農業部門給予農民獎金，要其休耕，退休也是如此，宛如讓「長者休耕」，應該改變此觀念與制度。

古允文建議，高齡者二度就業時，除了繼續保有社福資格，政府還應給予鼓勵津貼，也就是「積極福利」，讓長者仍有自我實現的機會，進一步達到健康促進的目標。

對於現行六十五歲退休，議題委員們認為，應彈性設定退休年齡，以六十五歲為基準，但允許提前或延後三至五年，以增加政策彈性與接受度。此外，建立長者就業能力評估系統，不以年齡作為唯一的退休條件，並設置「部分退休」制度，藉由彈性工時，讓長者持續貢獻所長，但不會占據年輕世代職缺，避免世代對立。

針對論壇建議，社家署老人福利組組長李育穎表示，依「老人福利法」規定，老人定義為六十五歲以上民眾，政府其他法規也以六十五歲作為基準，不過，行政院參考國際組織人口政策研究，現正研議是否調整法定老人年齡定義，同時研議延後退休、銀髮族再就業、更新退休人才資料庫等政策，希望建構高齡者友善職場環境，讓世代共榮。