國小幼園司機未延齡 缺人開車

司機荒難解，交通部全面放寬客運業司機年齡至68歲，教育部卻僅部分放寬交通車司機年齡，政策出現落差，讓學校交通車找不到司機，盼能適度放寬，讓司機延齡擴及國中以下學校。教育部表示，暫不予放寬，但會持續蒐集各界意見。

教育部去年12月修改學生交通車管理辦法，開放國中、高中交通車司機可延齡至68歲，國小、幼兒園仍維持65歲，聖心小學校長張信務表示，教育部未開放國中以下學校司機至68歲，造成多校招標困難，「我們幼兒園招了好幾次，廠商也提高車資，就是找嘸人」。他認為解套是要讓國小、幼兒園適度延齡至68歲；也須加註條件，例如司機身心狀態需每半年檢測1次。新北石門實中校長鍾兆晉說，學校可以折中要求，比如7年車、67歲司機等，較有彈性。

新北遊覽車客運同業公會理事長周文灝說，教育部和交通部對司機年齡限制不同調，限制司機年齡立意良善，但應通盤檢討。

成功大學交通管理系主任鄭永祥說，缺工情況下，延後職業司機退場年齡可滿足相當程度的人力需求，校車路線也比較單純、固定，但司機身心狀況把關「還是要很謹慎」，要有配套把關。

教育部表示，考量載運對象為幼兒及國小學生，自我保護能力較不足，應特別管理以維學童安全，目前暫不予放寬，但將持續蒐集各界意見。交通部表示，教育部考量學生安全更嚴格規範，與交通部無矛盾之處。