1年開罰千萬元！勞動部公布雇主特休假違法7大地雷

年終將近，因年度終結而未休的特休假，除經勞雇雙方協商可遞延到隔年，其餘日數，不論未休原因為何，雇主都應結清發給勞工工資。勞動部每年針對雇主違反特休假規定開罰上千萬元，今天公布雇主觸犯的特休假7大地雷，最常違規的是「雇主因勞工離職而沒有結清未休特休的工資」。

勞動部條平司司長黃維琛說明，勞工如在同一事業單位，繼續工作滿一定期間者，雇主應依勞基法第38條規定，給予特別休假，勞雇雙方得協商以勞工受僱當日起算，每一週年之期間、曆年制(1月1日至12月31日)、會計年度、學年度（學校）或勞雇雙方約定年度期間行使特別休假權利。

黃維琛強調，不論約定用那一種方式給假，凡是年度終結勞工未休畢的特別休假日數，雇主應發給勞工特別休假未休日數的工資。有關發給工資的期限，必須在契約約定工資給付日，或至遲於年度終結後30日內發給。另如經勞雇雙方協商同意，得遞延至次一年度實施，但至次一年度終結或契約終止時，勞工仍有未休畢日數，雇主就必須按原特別休假年度終結時，應發給工資基準計發工資。

他指出，近3年以來，平均每年約500件有關特休假的違法申訴案，每年開罰金額約1000萬元，最常見違規樣態有七項，最常見被開罰的特休假違規冠軍是「雇主因勞工離職而沒有結清未休特休的工資」，第2名為「年度終結未於規定期限內核發未休特休的工資」，第3名是「特休假未休日數工資金額計算有誤」。

第4名到第7名分別是「雇主逕自排定勞工的特休」、「沒有給部分工時勞工特休」、「勞工工作滿1年只給7天特休」、以及「事先與勞工約定所有特休都直接折發工資」。

其中，黃維琛解釋，勞工工作滿半年就能有3天特休假，如果雇主告訴勞工滿半年的3天特休，跟滿1年的特休假合起來只給7天是不對的，應該是10天。

黃維琛重申，特別休假是勞工的法定權益，特別休假期日的排定應按照勞工意願，另為使勞工瞭解每年特別休假可休日數，雇主應將勞工當年可休日數及未休日數所發給的工資，記載於勞工工資清冊，並以書面通知勞工，書面通知之形式，得以紙本、電子資料傳輸。雇主如有違反規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關或勞動部1955專線申訴，將開罰2萬至100萬元。