勞工特休常見7違法樣態 未結清特休、雇主自排等

勞工在同一雇主工作滿一定期間有特別休假，勞動部今天說，每年約有500件與特休有關違法案件，常見7大違法樣態包含勞工離職時雇主未結清特休工資、雇主逕自排定勞工特休等。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛會中提醒，年終將近，勞工因年度終結而未休的特休，除了已經經勞雇雙方協商遞延至下一年度實施者外，其餘的日數，不論未休原因為何，雇主都應結清發給勞工工資。

根據勞動基準法規定，勞工在同一雇主或事業單位，繼續工作滿一定期間者，應依規定給予特別休假：6個月以上1年未滿者，3日；1年以上2年未滿者，7日；2年以上3年未滿者，10日；3年以上5年未滿者，每年14日；5年以上10年未滿者，每年15日；10年以上者，每1年加給1日，加到30日為止。

黃維琛表示，近3年數據顯示，每年約有500件違法案件跟特休有關，每年開罰約新台幣1000萬元，最常見違規樣態包含雇主因勞工離職而沒有結清未休特休的工資、年度終結未於規定期限內核發未休特休的工資。

以及特休假未休日數工資金額計算有誤、雇主逕自排定勞工的特休、沒有給部分工時勞工特休、勞工工作滿1年只給7天特休、以及事先與勞工約定所有特休都直接折發工資。

黃維琛說，不論雇主跟勞工約定用歷年制或是週年制等那一種方式給假，只要是年度終結勞工未休的特休，雇主都應發給勞工特別休假未休日數的工資，而發給工資期限，必須在契約約定的工資給付日，或最晚在年度終結後30日內發給。

黃維琛重申，特休是勞工的法定權益，排定日應按照勞工意願，雇主如果有違反相關規定，都可開罰新台幣2萬至100萬元。