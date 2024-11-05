大學用標楷體被設計系同學轟！OL困惑老闆要她用 內行人：看場合

利用電腦軟體或程式準備報告，字體可說是給人的第一印象。一名女網友在Dcard發文表示，自己大學曾因為用標楷體做報告被組員砲轟「很醜」，這次經驗讓她養成使用微軟正黑體的習慣，卻在出社會後被糾正應用標楷體或新細明體，她納悶詢問網友，「在外到底用哪個字體會比較好？」

原PO表示自己本身高中念的是商科，在考電腦證照時，字體不是新細明體就是標楷體，而做論文或是交資料時，老師都要求用標楷體，所以自己一直認為標楷體是統一使用的字體。直到大學時因為科系關係，周遭很多設計科的同學，她回憶「看到我分組報告用標楷體會爆氣，真的大爆氣的那種，說很醜，為什麼要用標楷體」，並要求她用微軟正黑體。

如今出社會工作，公司合約書她仍保留使用微軟黑體的習慣，雖然老闆沒有說不行，卻告訴她「用標楷體比較好，不然就是新細明體」，雙方兩極的意見令她非常納悶。

網友對此紛紛留言，「簡報都用微軟正黑，文件才用標楷體」、「原來有人不喜歡，我不管做什麼文件都是標楷體耶，覺得很端正漂亮」、「標楷體ok，新細明體醜到我想直接刪掉這個字型」、「不難看，只是標楷體我習慣用在正式文件上，所以看到標楷體心態會比較嚴肅」、「看起來是妳一直分不清楚場合跟字體應用時機耶」。

也有專業網友表示「標楷體」、「新細明體」因為有襯線或書法感，在紙本文件上看起來比較正式穩重，很多公司也覺得這樣更專業。不過無襯線的微軟正黑體在螢幕上閱讀更清晰、不會那麼累，「一般建議紙本正式文件用標楷體，數位簡報或現代設計可以考慮微軟正黑」。