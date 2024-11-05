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免錢不喝？新同事「月花千元買瓶裝水」他傻眼 網揭選擇關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

有一名網友在論壇Dcard上以「每天都去買水的都是什麼人?」為題發文，他表示，發現新來的同事每天都會買一兩缶瓶裝的礦泉水喝，他覺得公司「有免費的飲水機了，幹嘛花錢每天買水呢？」貼文一出，引發網友熱議，紛紛直呼：「飲水機很髒耶！」

原PO指出，他觀察新來的同事一陣子了，發現他「幾乎每天都會買一兩瓶PH9.0喝」，他不解表示，辦公室明明就已經有免費的飲水機了，幹嘛花錢每天買水呢？，這樣每個月至少也要花費個千把塊吧，有必要花這筆錢嗎？有免錢不喝，還要自己花錢買，覺得很奇怪。

貼文曝光後，引來網友熱議，多數人認為「有些人對於水的味道有比較強烈的感覺，只有某些礦泉水他們能喝」、「跟飲水機的水味道不一樣」、「喝起來完全不一樣，很多飲水機我喝都會反胃」、「上次看到學校飲水機面板有蟑螂後，果斷只喝瓶裝水」。

還有網友猜測新同事可能是「不想用昨天用過的水壺喝水，但又懶得洗水壺」、「有些飲水機有怪味，瓶裝水感覺比較衛生，因為有些人會直接把水壺靠在出水口上」、「有些公司的飲水機沒有定期清理，味道就很噁」。

還有不少網友直指「你有去看過大樓的水塔嗎？Google看一下，就知道為什麼我們寧願去買瓶裝水惹」、「我是直接買三箱礦泉水放在辦公室，因為我對水很敏感，不好喝我就直接不喝」、「常喝水的人就會知道，水的味道跟口感真的有差」。

不過，也有不少網友提醒「不會顧慮瓶裝水的塑化劑嗎？」、「瓶裝水常有塑膠微粒，大家小心喝喔」。

Dcard 塑化劑 瓶裝水 礦泉水 辦公室 飲水機

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