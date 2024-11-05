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懷孕變職場毒藥？北市5年申訴615件

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導

北市首創「性別平等辦公室」，13名府內委員僅2人是女性，遭議員批「假平等」，認為男性無法理解女性困境；另北市1999申訴逾600件性平案，職場端勞動局只開罰28件，裁罰率不到5%，市府秘書長李泰興承諾會檢討。

台北市性別平等辦公室設有性平委員，聘有13名府內、17名府外委員。議員洪婉臻說，市府處理性平申訴案速度太慢，一般案件要88天、特殊案件178天，等同是「在被害者傷口撒鹽」。

據市府統計，1999受理與懷孕、育嬰假、育嬰留職津貼等相關申訴，5年內有615件，但只有28件被開罰，裁罰率僅4.5%，其中以公司拒絕勞工產檢假、強迫勞工懷孕離職、懷孕不續聘、懷孕不適任等最多，約占52.6%。

北市社會局回應，依照委員會設置要點，府內性平委員包含市長、副市長、民政局、教育局、產發局、社會局、勞動局等局處首長，恰好局長幾乎都是男生，僅社會局長姚淑文、副市長林奕華為女性，並非刻意找男性擔任性平委員，府內外30名委員女性有過半。

勞動局表示，民眾透過1999陳情後，會告知民眾相關法規，如果欲提申訴，應依規定以書面提出申訴流程。性騷案委由外部專家查訪，並作成調查報告，其他性平案送勞動局性平工作會審議；若成立才進一步裁罰。陳情系統案件不等於申訴案，申訴案也不等同裁罰案。

北市 懷孕

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