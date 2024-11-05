懷孕變職場毒藥？北市5年申訴615件

待業時，經常會因為親朋好友的言語而感到焦慮，這時調整心態就十分重要。一名男網友發文分享，他已經待業4個月了，沒跟家人說，最近都去圖書館「假裝上班」，坦言有一種有家回不了的那種感覺，也希望早日結束這段漂流不定的日子，對此，也有不少過來人分享類似經歷。

2024-11-04 10:17