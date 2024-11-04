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父要求考公職…她想去業界遭家人怒斥 網籲：別被情緒勒索

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友的爸爸一直要求她考公職，但她希望去業界工作。示意圖／Ingimage
一名女網友的爸爸一直要求她考公職，但她希望去業界工作。示意圖／Ingimage

許多人的家人會希望孩子從事特定的職業，一旦意見不合，很可能發生爭執。一名女網友發文求助，她的爸爸一直要求她考公職，但她希望去業界的職場工作，比對薪水也覺得外界的薪水較高，但又不想與家人發生爭執，於是請教網友該如何跟家人溝通。

一名女網友在PTT發文，表示目前就讀研究所，在一家上櫃軟體業實習，因為家裡親戚都是公職體系，所以從高中時期開始，爸爸就一直叫她考公職，不過她並不想要跟家人走一樣的路，但礙於不想和家人關係鬧僵，還是假裝要考公職。

原PO表示，她終於在大四下的時候鼓起勇氣跟爸爸說，想在讀研究所時去實習試試看外面業界的職場，結果爸爸勃然大怒，罵原PO「騙」他，後來經歷一場風波，爸爸也接受了她想去外面闖闖看的事情。

原PO透露，最近家人去參加親戚的婚禮，姨婆說她做的工作不好，去考公職比較好，但原PO比對了一下薪水，發現公職並沒那麼高，並且目前職場工作內容也是她喜歡的，讓她不禁質疑：「到底哪裡比較差？」，原PO最後表示，現在回家又要一直被碎唸去考公職，但她不想要難得回家陪家人又吵這種無聊的事，因此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友建議要堅持自己想法，不要被家人情勒，「要依照妳的個性決定，不是每一個人都有辦法適應體制內工作」、「不要被情緒勒索，真的愛妳的人不會忽視妳的想法和感受」、「決定照自己想法做吧」、「妳就照自己目前的想法去外面碰撞個3到5年再看看」、「妳長大了，堅持己見，出去闖看看吧」、「做自己喜歡做的事情」。

也有網友分享經歷，表示公務員並沒有比較好，「技術員不是公職，雖然加薪不多但蠻穩定加，再來如果妳真的有能力，外面的確過比較好」、「（公職）除了穩定以外全都是缺點，有能力的人真的不適合」、「現在公職又不見得很好，除非妳在爽缺，很辛苦錢又沒比較多，責任限制一堆」。

考公職 職場

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