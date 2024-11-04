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不想穩定嗎？33歲女「不安於現狀」想離職 網勸：確保一件事再走

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友覺得目前的工作學不到東西，因此想要轉職。示意圖／Ingimage
一名女網友覺得目前的工作學不到東西，因此想要轉職。示意圖／Ingimage

30歲以上的上班族，如果想要轉職，勢必要面對各式各樣的挑戰。一名女網友發文，稱自己對目前的工作感到迷茫，覺得學不到東西，因此想要轉職，去體驗不同的領域，卻又擔心不穩定，因此想請教網友們的意見。

一名女網友在Dcard發文，表示自己目前33歲，自認是一個很刻苦、適應力也很強的人，但是容易「不安於現狀」。她第一份正職做了6年，覺得不甘心這輩子只有這個工作體驗所以轉職；第二份工作跨度很大，跨出舒適圈闖蕩4年 又開始覺得太安逸，覺得自己還能嘗試另外的工作領域，因此選擇離職；第三份雖然薪水較高，但跟上一份工作產業類似，覺得「學不到不同技能」。

原PO透露，她跟主管提離職，主管也說她年紀也不小了，難道不想「穩定」嗎？原PO其實也想穩定，但日復一日，開始覺得無聊，又想體驗更多不同領域，因此陷入糾結之中，詢問網友：「一定要找到人生定位，在一家公司做到退休嗎？」

此文一出，不少網友認為還是要找到人生的方向，「我認為重點是，釐清自己希望轉職的原因，轉職後是否朝向自己希望的方向在前進。另外可以考慮轉職後的工作是否對於妳的職涯是有所累積」、「我四十幾歲都能轉職成功了，請對自己有自信一點，重要的是確立自己想要什麼」。

也有網友提出建議，認為要確保經濟，否則要找到再離職，「1、自身收入有保障，沒工作也能保障生活。2、自身專業度有保障，能力夠不怕找不到地方跳槽。3、即便沒地方跳槽，也能靠自由接案過上自己想要的生活。若能滿足以上3者其中之一，保障自己的經濟，工作隨意換沒關係」、「30歲以下有本錢裸辭，30歲以上找到再走，讓市場機制配合妳的身價」。

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