快訊

涉台鹽綠能弊案前董事長陳啟昱落跑 檢方發布通緝

大股東金士頓退出董事會、資遣員工250人 品安重挫跌停

「槍砲聲中的嘆息」吳忠達戰死烏克蘭 戰場和俄軍交戰影片曝光

親友關心壓力大…他待業4個月每天「假裝上班」 過來人：千萬別太久

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友待業4個月，經常去圖書館「假裝上班」。示意圖／ingimage
一名男網友待業4個月，經常去圖書館「假裝上班」。示意圖／ingimage

待業時，經常會因為親朋好友的言語而感到焦慮，這時調整心態就十分重要。一名男網友發文分享，他已經待業4個月了，沒跟家人說，最近都去圖書館「假裝上班」，坦言有一種有家回不了的那種感覺，也希望早日結束這段漂流不定的日子，對此，也有不少過來人分享類似經歷。

一名男網友在Dcard發文，表示自己已經待業4個月了，怕家人擔心的關係，自從上一份工作裸辭後一直沒跟家人說，同時他也想先休息、調整心態，因此並不急著找工作。

原PO表示，這段時間他都會「假裝上班」，去圖書館讀書，他也有在網路上看到類似文章，也有人在假裝上班去咖啡廳、公園或是亂晃等等，每次看到這些文章都會讓原PO產生共鳴，也會有一種「有家卻回不了」的感慨。

原PO表示，也許有人覺得他該跟家人坦承，但家人過度的關切，以及鄰居的眼光，給他帶來的壓力更大，同時他也希望每個掙扎、渴望上岸的靈魂，都能找到好的歸宿，並早日結束這段漂流不定的日子。

此文一出，不少過來人表示給自己一段時間沉澱也不錯，「也許你要給自己一段時間去沉澱一下心情，在那期間建議少看Treads和Dcard，等心情沉澱下來，再開啟履歷好好找工作」、「之前裸辭休息半年，出去亂晃去圖書館咖啡廳，體驗了很多事，也很悠閒」、「就好好放鬆享受一下難得的休假，等找到工作想放長假休息都是作夢」。

不過也有過來人分享待業的艱辛，「前陣子找工作待業中的時候也是跑去咖啡廳圖書館假裝上班，有時候也會覺得很委屈」、「直到想去的地方都跑得差不多之後，心情上就開始變得非常焦慮，可想而知，身體的狀況就開始走下坡」、「千萬不要閒下來太長會憂鬱，還有經濟也需要一點收入才能維持基本日常開銷」。

求職 職場 裸辭 辭職

延伸閱讀

妹子嘆同職缺「南北薪資差5千」掀熱議 網搖頭：租房子都不夠

月薪5萬「工作條件超好」她卻想辭職…過來人秒懂背後原因

準時下班、態度消極…她批「年輕妹妹」愛裝死 反遭轟：老人味飄出來了

一堆職稱「師」只領基本工資 他感嘆對勞工沒幫助：真的心寒

相關新聞

親友關心壓力大…他待業4個月每天「假裝上班」 過來人：千萬別太久

待業時，經常會因為親朋好友的言語而感到焦慮，這時調整心態就十分重要。一名男網友發文分享，他已經待業4個月了，沒跟家人說，最近都去圖書館「假裝上班」，坦言有一種有家回不了的那種感覺，也希望早日結束這段漂流不定的日子，對此，也有不少過來人分享類似經歷。

月薪5萬「工作條件超好」她卻想辭職…過來人秒懂背後原因

符合什麼條件會是你心中的夢幻工作？一名網友分享，自己在公司已經待了5年，每月有5萬元，上班時間規律、工作輕鬆、同事也好相處，但她卻萌生離職念頭。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

勞動部首次評鑑境外僱用漁工仲介機構 13家獲A級、29家B級

勞動部今公告112年度仲介機構評鑑結果，1089家的仲介機構中，評鑑成績A級（90分以上）共710家，占65.2%；B級...

放颱風假真有公司會支薪？ 過來人給答案：我以為這是正常的

每當遇到有颱風來臨，民眾最關心的就是會不會放颱風假、放颱風假有沒有支薪等問題，有網友對此就發文表示正常來說都是不支薪，是否有公司放颱風假也會給薪水的？

她上班頻接到人資來電硬要談面試 氣炸封鎖：多屎的缺才這樣？

多數人找工作前都會先上人力銀行登錄個人資料，不過有一名女網友日前接到某家公司的電話，詢問她有沒有在找工作，還無視她正在上班硬要商談面試事宜，讓她氣得掛電話，沒想到對方隔一星期又再致電，讓女網友乾脆直接封鎖號碼。

妹子嘆同職缺「南北薪資差5千」掀熱議 網搖頭：租房子都不夠

不少人感嘆南北不僅房價、物價差距大，就連薪資也落差甚大。有一名女網友好奇發文表示同樣的工作性質，南北的薪水就差了5000元，讓她感嘆現在的錢真不好賺，也好奇想問大家一個月要多少薪水才夠用。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。