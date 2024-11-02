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月薪5萬「工作條件超好」她卻想辭職…過來人秒懂背後原因

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己在公司已經待了5年，每月有5萬元，上班時間規律、工作輕鬆、同事也好相處，但她卻萌生離職念頭。示意圖／Ingimage
一名網友分享，自己在公司已經待了5年，每月有5萬元，上班時間規律、工作輕鬆、同事也好相處，但她卻萌生離職念頭。示意圖／Ingimage

符合什麼條件會是你心中的夢幻工作？一名網友分享，自己在公司已經待了5年，每月有5萬元，上班時間規律、工作輕鬆、同事也好相處，但她卻萌生離職念頭。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「工作很爽但還是想離職」為題，指出自己每天6點上班、5點下班，工作時間非常規律，工作上也沒有什麼壓力，同事也非常好相處，不知不覺在公司也待了5年，月薪有5萬塊，但近期卻很想離職，思考自己真的適合這份工作嗎？

貼文一出後，多數網友都指出關鍵原因，紛紛表示「如果工作沒壓力的話，那感覺像是職業倦怠」、「我可以理解耶…工作壓力不算大，同事真的也很好，但可能是覺得工作沒有發展性，也沒有變化性，害怕一輩子只能這樣了」、「工作如果沒有目標，每天上班11個小時，庸庸碌碌5年，沒有目標看不見未來發展性」、「我也是這樣的人，相同工作做久了就越來越懶得做」。

不過，也有部分網友給出實用建議，指出「我覺得工作就是賺一份薪水，開發別的興趣經營，用一份輕鬆穩定的收入，去支撐別的地方，漸漸離職的念頭就會比較消下去了」、「找一下你工作的成就感及熱情，如果沒有，那就上勞工局在職進修課程，學個新技能或是安排下班後的活動，當你忙著上課（活動）時，你就不會一直專注在工作帶來的憂鬱情緒」。

同事 憂鬱 月薪 離職

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