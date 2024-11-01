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勞動部首次評鑑境外僱用漁工仲介機構 13家獲A級、29家B級

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部今公告112年度仲介機構評鑑結果，首次將從事仲介境外僱用外籍漁工的仲介機構納入評鑑。圖為外籍漁工示意圖，非當事人。本報資料照片
勞動部今公告112年度仲介機構評鑑結果，首次將從事仲介境外僱用外籍漁工的仲介機構納入評鑑。圖為外籍漁工示意圖，非當事人。本報資料照片

勞動部今公告112年度仲介機構評鑑結果，1089家的仲介機構中，評鑑成績A級（90分以上）共710家，占65.2%；B級（70分至未滿90分）共340家，占31.22%；C級（未滿70分）共39家，占3.58%。勞動部說，評鑑結果已公告於勞動部勞動力發展署網站，可作為雇主選擇仲介的參考。

除此，112年度仲介評鑑首次將從事仲介境外僱用外籍漁工的仲介機構納入評鑑，評鑑成績也納入農業部對於該類仲介機構的評鑑結果。勞動部指出，本次共43家從事境外僱用外籍漁工的仲介機構，其中14家仲介機構同時仲介境外、境內僱用外籍漁工，評鑑成績由勞動部與農業部評鑑成績平均計算；29家仲介機構僅從事仲介境外僱用外籍漁工，評鑑成績以農業部評鑑成績作為依據。

勞動部勞動力發展署管理組副組長莊國良說，這43家從事境外僱用外籍漁工的仲介機構，有13家仲介評鑑成績A級，29家評價成績B級，C級僅1家。勞動部說明，從事仲介境外僱用外籍漁工的仲介機構與一般仲介相同，評鑑成績為C級，不得設立分支機構，且應於1年內確實改善，次年評鑑成績未達B級即不予重新設立許可。

進一步分析評鑑結果，勞動部指出，112年度仲介機構評鑑成績為A級比率65.2%，較111年度仲介評鑑成績為A級比率64.37%，提高約1%，近幾年評鑑A級比率均在50%以上，原因是仲介評鑑於2018年開始推動績優免評制度，仲介機構近2年評鑑若為A級，且於評鑑期間未違反就業服務法，可免再受評1次；隔年接受評鑑時評鑑成績為A級，可再免受評1次。

勞動部提醒，民眾除可在勞動力發展署官網參考仲介評鑑成績外，也可於發展署私立就業服務機構評鑑成績查詢系統，以引進移工類別（家庭類或事業類的人數）、是否曾違法、行蹤不明情形來篩選，或是用視覺化的地圖式搜尋，選擇鄰近的仲介機構，同時，簽約前能夠多方瞭解仲介機構所提供的服務項目及收費等情形，以及雙方契約權利義務事項等，保障自身權益，如對仲介機構收費或其他事項有疑義，可撥打02-89956000專線詢問。

勞動部 外籍漁工 農業部

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