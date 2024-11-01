放颱風假真有公司會支薪？ 過來人給答案：我以為這是正常的

每當遇到有颱風來臨，民眾最關心的就是會不會放颱風假、放颱風假有沒有支薪等問題，有網友對此就發文表示正常來說都是不支薪，是否有公司放颱風假也會給薪水的？

原PO在PTT以「真的有公司颱風假還給薪水？」為題發文，他說31日受到康芮颱風來襲，全台都放颱風假，問了北中南的朋友們，得知他們的公司颱風假都是不支薪的，就連在竹科的朋友也是，讓原PO好奇一般的公司都是不支薪，有付薪水的都是哪些公司？

貼文引起熱議，「國營公司有」、「還真的有，上班還能多賺，不過看個人意願」、「銀行都有阿」、「傳產有做才有錢」、「金融跟軟體業沒聽過不給薪的」、「外商公司通常有」、「敢要颱風假支薪也不怕年終變不見？」、「竹科哪家不支薪的，快公布讓大家笑一笑」、「沒給的是滿多的，但正常都有給」、「颱風假不給薪公司，真的可以直接離職」。

還有網友分享自己經歷，「有啊，然後去值班參照國定假日兩倍薪」、「我待過的公司都有，所以曾經以為這是正常的」、「很多都有給薪吧，我們公司就有給啊，沒給的公司也太爛」、「我們公司有支薪還不扣特休，供你參考」、「我啊，颱風假還是要出勤，不過公司給加倍加班費，而且如果本來就是休班日因颱風而連班，後續還會給補休」。

根據「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，勞工因天然災害導致無法出勤，雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。

勞工天災無法出勤工作，雇主宜不扣發工資，但應雇主之要求而出勤，雇主除當日工資照給外，宜加給勞工工資，並提供交通工具、交通津貼或其他必要之協助。