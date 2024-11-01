快訊

阿北押了！柯文哲涉京華城案 裁定再羈押禁見2個月

吳銘漢夫妻中79刀慘死真相難尋 家屬求償…蘇建和3人更一審仍免賠

聽到這家電視台秒變臉！大谷翔平拒訪畫面破3千萬觀看 網：太解氣了

放颱風假真有公司會支薪？ 過來人給答案：我以為這是正常的

聯合新聞網／ 綜合報導
放颱風假到底雇主該不該支薪，引起不少討論。示意圖／聯合報系資料照片
放颱風假到底雇主該不該支薪，引起不少討論。示意圖／聯合報系資料照片

每當遇到有颱風來臨，民眾最關心的就是會不會放颱風假、放颱風假有沒有支薪等問題，有網友對此就發文表示正常來說都是不支薪，是否有公司放颱風假也會給薪水的？

原PO在PTT以「真的有公司颱風假還給薪水？」為題發文，他說31日受到康芮颱風來襲，全台都放颱風假，問了北中南的朋友們，得知他們的公司颱風假都是不支薪的，就連在竹科的朋友也是，讓原PO好奇一般的公司都是不支薪，有付薪水的都是哪些公司？

貼文引起熱議，「國營公司有」、「還真的有，上班還能多賺，不過看個人意願」、「銀行都有阿」、「傳產有做才有錢」、「金融跟軟體業沒聽過不給薪的」、「外商公司通常有」、「敢要颱風假支薪也不怕年終變不見？」、「竹科哪家不支薪的，快公布讓大家笑一笑」、「沒給的是滿多的，但正常都有給」、「颱風假不給薪公司，真的可以直接離職」。

還有網友分享自己經歷，「有啊，然後去值班參照國定假日兩倍薪」、「我待過的公司都有，所以曾經以為這是正常的」、「很多都有給薪吧，我們公司就有給啊，沒給的公司也太爛」、「我們公司有支薪還不扣特休，供你參考」、「我啊，颱風假還是要出勤，不過公司給加倍加班費，而且如果本來就是休班日因颱風而連班，後續還會給補休」。

根據「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，勞工因天然災害導致無法出勤，雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。

勞工天災無法出勤工作，雇主宜不扣發工資，但應雇主之要求而出勤，雇主除當日工資照給外，宜加給勞工工資，並提供交通工具、交通津貼或其他必要之協助。

薪水 颱風假

延伸閱讀

影／颱風假怎麼放？ 卓揆：地方政府因地制宜

媒體人陳揮文喊取消颱風假挨轟 臉書再發聲「颱風假是人禍」

整理包／連江縣及21縣市部分行政區停班停課 1日各地颱風假看過來

颱風假濫放爭議 停班停課該誰決策？ 吳德榮發聲、曝解決之道

相關新聞

放颱風假真有公司會支薪？ 過來人給答案：我以為這是正常的

每當遇到有颱風來臨，民眾最關心的就是會不會放颱風假、放颱風假有沒有支薪等問題，有網友對此就發文表示正常來說都是不支薪，是否有公司放颱風假也會給薪水的？

她上班頻接到人資來電硬要談面試 氣炸封鎖：多屎的缺才這樣？

多數人找工作前都會先上人力銀行登錄個人資料，不過有一名女網友日前接到某家公司的電話，詢問她有沒有在找工作，還無視她正在上班硬要商談面試事宜，讓她氣得掛電話，沒想到對方隔一星期又再致電，讓女網友乾脆直接封鎖號碼。

妹子嘆同職缺「南北薪資差5千」掀熱議 網搖頭：租房子都不夠

不少人感嘆南北不僅房價、物價差距大，就連薪資也落差甚大。有一名女網友好奇發文表示同樣的工作性質，南北的薪水就差了5000元，讓她感嘆現在的錢真不好賺，也好奇想問大家一個月要多少薪水才夠用。

她拿不出「離職證明」遭取消錄用 網舉替代方案：前公司不得拒絕

「離職證明書」是勞工用來證明自己的工作經驗、已經從前公司離職等事實，在謀求新職時，常會遇到新公司要求提出。一名女網友發文詢問，她將要入職新公司時，被要求提供離職證明，她因特殊原因不願提供，卻被新公司「不予錄用」，因此詢問網友：「大家若遇到相關狀況會怎麼解決呢？」。

一堆職稱「師」只領基本工資 他感嘆對勞工沒幫助：真的心寒

為了吸引員工入職，有些公司可能會改變職位的職稱。一名男網友發文，稱他發現掛上「師」頭銜的職缺薪水大概只有基本薪資，並舉出許多例子，直言：「對勞工沒有任何幫助，看了真的心寒」。

公司若給2倍薪水「颱風天願意上班？」 兩派網友掀論戰

強颱康芮來襲，全台今（31）日皆放颱風假。對此，一名網友好奇，如果公司願意給2倍的薪水，身為員工的你，願意在颱風天出門上班嗎？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。