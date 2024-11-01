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她上班頻接到人資來電硬要談面試 氣炸封鎖：多屎的缺才這樣？

聯合新聞網／ 綜合報導
多數人都會先上人力銀行登錄資料，方便自己找工作，也提供雇主方便找人。 示意圖／ingimage
多數人都會先上人力銀行登錄資料，方便自己找工作，也提供雇主方便找人。 示意圖／ingimage

多數人找工作前都會先上人力銀行登錄個人資料，不過有一名女網友日前接到某家公司的電話，詢問她有沒有在找工作，還無視她正在上班硬要商談面試事宜，讓她氣得掛電話，沒想到對方隔一星期又再致電，讓女網友乾脆直接封鎖號碼。

原PO在Dcard發文表示，日前有一天正在上班時，接到一通自稱某家公司人資的來電，詢問她是否有在找工作，還把名字唸錯，讓原PO非常不高興，但仍耐住性子告訴對方自己不方便講電話，也有在人力銀行上註明「請勿來電」，要求對方寄email或簡訊通知。

這名人資不理會被原PO拒絕，繼續死纏爛打想要透過電話說明，讓她氣得直接嗆聲「你中文不好嗎？我說我不方便講電話！謝謝」，然後就直接掛電話。

隔一個星期左右，原PO又接到同一個人的來電，而且又把她的名字唸錯，對方說有寄簡訊通知，但因為沒收到回覆才又打電話，原PO聽了很無言，心想「我沒回覆就是我不感興趣啊」，但查訊後發現對方根本沒寄，於是要求再寄一次，並且告誡不要再電話通知了，然後隨即掛斷。沒想到這名人資馬上又打了過去，讓她連接都不接，直接封鎖。

原PO非常無奈地說，「為什麼有這麼盧小小的人資…不要打電話到底哪裡不清楚？多屎的缺才這樣啊？」

貼文引起不少討論，「這種就跟上班時間接到銀行打來推銷貸款跟保險，就說上班時間不方便講電話，回說不耽誤太久幾分鐘而已，一直講一直講，幾分鐘是哪來的錯覺」、「我也有接到，然後我說『沒關係，謝謝，我沒興趣』，之後我掛電話後一直狂打4、5通，隔天還打ㄌ5、6通…直接封鎖」、「我自己也是人資，我打過去第一句話一定是先自我介紹，然後問『現在方便電話嗎？』，如果不方便接電話的話，要嘛另外約時間，要嘛先發信，看人選哪個方便」。

人力銀行 人資 求職 職缺 面試

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