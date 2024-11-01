妹子嘆同職缺「南北薪資差5千」掀熱議 網搖頭：租房子都不夠

不少人感嘆南北不僅房價、物價差距大，就連薪資也落差甚大。有一名女網友好奇發文表示同樣的工作性質，南北的薪水就差了5000元，讓她感嘆現在的錢真不好賺，也好奇想問大家一個月要多少薪水才夠用。

原PO在PTT以「一個月薪水多少才算夠」為題發文，她對於南北的薪資差異很有意見，並舉例同一家公司同個工作，南部跟北部的職缺就差了快5000元，主要原因是兩邊的物價和房價不同，雖然之前也有看過有人在討論，但還是無法理解，「可以理解的是現在的錢真不好賺」。

貼文引起熱議，「北部租屋至少要5萬才能比較舒服，當然還是取決於自己要怎麼生活」、「台北市房租真的太貴了，1萬只能租鳥籠」、「跟物價無關，就南部低薪」、「北部薪水開不夠高徵不到人啊，有啥難理解」、「北部飲料店都比南部多個10元，薪水多個5000很合理」、「差5000租房子都不夠」。

也有網友認為只差5千元其實還算好，「才差5000不如回鄉下住家裡吃家裡」、「只差5000滿少的吧，我覺得沒有到差很多欸」、「才差5000根本不用考慮南北，單純看想待哪就行，差到5萬才有必須待哪的價值」、「妳知道把房價物價考慮進去，南部只少5千賺爛嗎？我在新竹你給我南部房價物價少1萬我都划算」。