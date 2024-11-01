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她拿不出「離職證明」遭取消錄用 網舉替代方案：前公司不得拒絕

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友因特殊原因不願提供離職證明，被新公司「不予錄用」。示意圖／Ingimage
一名女網友因特殊原因不願提供離職證明，被新公司「不予錄用」。示意圖／Ingimage

離職證明書」是勞工用來證明自己的工作經驗、已經從前公司離職等事實，在謀求新職時，常會遇到新公司要求提出。一名女網友發文，她將要入職新公司時，被要求提供離職證明，她因特殊原因不願提供，卻被新公司「不予錄用」，因此詢問網友：「大家若遇到相關狀況會怎麼解決呢？」

一名女網友在Dcard發文，表示她答應入職一間新公司，對方寄了一封正式的任聘通知書，並列了一些報到當日要準備的文件，其中一份是原任職公司的離職證明，要她簽名後寄回，但她跟上任公司有簽一年勞動契約，因健康因素而提早結束合約，最後其實不算是「好聚好散」，因此不想回去要這份離職證明，另一方面也是不想讓新公司知道她的健康狀況。

原PO表示，今天她告知新公司可否用勞健保轉出證明替代離職證明，就馬上接到「行銷主任」的電話，詢問為何無法提供離職證明，在簡略告知與上間公司的合約問題後，他堅持要原PO回原公司拿證明，或是由他們聯繫前公司，原PO表示不方便後，便發出令人不舒服的訕笑，隨後告知因為無法提供離職證明，所以不錄取原PO了。

原PO坦言心情被深深影響，質疑當初錄取不是因為專業能力嗎？她不能理解只因為無法拿出和新工作毫無相關的前工作證明，就被取消錄用，於是請教網友解決方法。

此文一出，有網友提出建議，可用「服務證明書」替代，「妳應該向原公司申請『服務證明書』，依法公司不得拒絕。且服務證明書中規範不得記載不利於勞工的事項，也就不會有妳擔心的內容」、「有些公司就是會要，所以建議每份工作離職時就要求開離職證明，自己回來拿或用寄的都行」。

也有網友認為原PO的人格特質不符合公司要求，「新公司想藉由一份離職證明來對妳的人格特性做側寫，而他也達到目的了，妳的人格特質不符合他們的需求」、「公司就不要和前公司有糾紛的員工」、「他們不想要會跟前公司撕破臉的人才」。

職場 離職

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