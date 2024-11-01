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一堆職稱「師」只領基本工資 他感嘆對勞工沒幫助：真的心寒

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友發現掛上「師」頭銜的職缺，薪水卻只有基本薪資。示意圖／ingimage
一名男網友發現掛上「師」頭銜的職缺，薪水卻只有基本薪資。示意圖／ingimage

為了吸引員工入職，有些公司可能會改變職位的職稱。一名男網友發文，稱他發現部分掛上「師」頭銜的職缺薪水大概只有基本薪資，並舉出許多例子，直言：「對勞工沒有任何幫助，看了真的心寒」。

一名男網友在Dcard發文，表示他最近找工作，在人力銀行上看到許多掛上「師」的職缺，薪水大概只有基本薪資，例如：園藝工掛「景觀維護師」、倉管叫「物料管理師」、包貨工叫「商品理貨師」、客服叫「客戶服務師」，科技廠更是掛一堆「駐廠工程師」，其實就是粗活雜工而已，讓他感到心寒，直言「對勞工沒有任何幫助」。

此文一出，不少網友表示這就是文字奧妙，「讓你有優越感但是低薪，這是中華文字的奧妙」、「看準就是有人會有優越感會去應徵，看到一堆傳產台積駐廠的，掛工程師結果薪資36K」、「因為現今大部分職場的員工覺得只有『師』字輩的工作，才配得上大學畢業的自己」。

也有網友分享其他「師」字輩的工作，「來修印表機的、修電腦的，我們也都叫工程師」、「外送師」、「業務工程師」、「洗碗的就是碟盤洗滌師」、「精算師」、「文件管理師」、「行政管理師、會計管理師、客戶管理師」。

也有網友認為「師」字輩不應該濫用，「掛專員就好刻意，用什麼『師』超級奇怪的，個人認為叫『師』至少也要碩博士且有相關證照、執照，不然人人都是師」、「不包含加班，周休二日、月薪四萬的工作，叫師才有意義」。

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