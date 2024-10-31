公司若給2倍薪水「颱風天願意上班？」 兩派網友掀論戰

強颱康芮來襲，全台今（31）日皆放颱風假。對此，一名網友好奇，如果公司願意給2倍的薪水，身為員工的你，願意在颱風天出門上班嗎？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「颱風天雙倍薪水請你來上班，會去嗎？」為題，指出宣布放颱風假後，大家寧可在家放假，也不想要上班拿雙倍薪水，好奇是否是看風雨大小，來決定上班意願？若風雨不算強，會不會想拿雙倍薪水？

貼文一出後，有不少網友表示「三倍可以」、「加（給車資）計程車來回，上好上滿絕對不遲到」、「家裡沒事就會上班」、「閒著也是閒著」、「去啊，不然也是隔天要做完」、「我們如果風雨不大，連兩倍都不給」、「沒雙倍也要上班啊，你以為呢」。

不過，也有網友認為颱風天就是不應該出勤，指出「當然是放假，多那些錢人生不會改變什麼」、「不會，人生不缺那一點錢」、「不要，這風雨太大了」、「颱風天還是有生命危險的欸」、「不會，時間才是最重要的，錢夠用就好」、「不會，沒有窮成這樣」。