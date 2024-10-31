考上公職上班第一天就想走！他報到後像游魂 網勸：趕快重考

公務員是鐵飯碗，薪資相當穩定，因此不少人的志向就是考取公職，然而有網友成功考上後，報到第一天進行交接業務，想不到竟讓他立刻萌生離職的想法，其他人也有類似經驗，直言「我第一天過完也是這樣，現在也是在想要什麼時候離職，準備重考」有人建議他「趁讀書還沒忘，趕快重考刷單位」，但也有人安慰他「有前手或輔導員可以請教都算幸運的」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他考上公職，近日第一天報到，前一名負責人立刻滔滔不絕將業務都交給他，他崩潰表示「資訊過載我後面剩空殼直接靈魂出竅了，下班後我直接像游魂一樣走出來」。

該網友表示，前一名負責人非常積極，看起來很想儘速解脫，聽說一直徵人不順，因此只能等待考試缺替補。他無奈表示，已知業務不如想像輕鬆，加上他還為此特別到外縣市工作，「有前手帶可以請教是很好，只是對方似乎是個非常急性子的人，拉著我一直馬拉松跑，如果後面步調也是這樣塞我受不了，我預想自己就算撐過前期大概也不能持續撐很久」。

有類似經驗的人留言「我今天完全裝死，希望工作晚點再下來」、「我第一天過完也是這樣，現在也是在想要什麼時候離職，準備重考 原po加油！」、「我也曾去過某家國營，那個缺由別人暫代好幾個月了，就等著剛考進來的菜鳥捉交替，因為原前手換部門一段時間了，完全不想理我，暫代的人也因為是暫代，也沒好好的學，這個不知那個不知的，做的超痛苦，做了這一年的爛缺後，考上別家國營馬上走人」。

不少人建議他重考並留言「所以才說剛上榜的人書不要丟」、「趁讀書還沒忘，趕快重考刷單位，這就是一堆人重刷單位的原因」、「妳能考上，代表下一次8-9成還是能再上榜，而且下一次兼職考試也不是大問題，因為妳有各考科的基礎功力」。

也有人鼓勵他「有前手或輔導員可以請教都算幸運的」、「這算什麼，我前公職單位沒有前手，輔導員主管還要我指導她公文，第一天上班就加班到半夜，然後之後每天也是」、「前手留下好幾大疊卷宗，有點傻眼，還好有前輩願意教我」、「還行啦，我當初是遇到差點被好幾個廠商告的前手，直接裝死，問什麼都沒下文」。