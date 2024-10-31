旅宿業本國勞工媒合不佳 勞長：業者只想用便宜移工

商總前日舉行缺工座談，呼籲政府開放服務業移工，勞動部長何佩珊表示，根據勞動部調查，懸缺六個月以上全時職缺約六點六萬個，且以中階技術人力最缺。何也提及，勞動部媒合本國人從事旅宿業成效不佳，主要是業者只想用便宜勞工，所以才一直喊話開放移工。

勞動部昨赴立院進行「我國全時職位缺工概況」專題報告。何佩珊指出，勞動部首度嘗試建立缺工統計調查，以四千家廠商為樣本，電訪事業單位過去六個月懸缺、找不到人的職位，總計六點六萬個，其中以服務業部門最多，約三點六萬個，其次是工業部門三點一萬個、製造業二點一萬個，住宿及餐飲業六千三百個。

何佩珊說，這次調查也凸顯我國以中階技術人力最缺工，缺工數以中階技術職類四萬個、占近六成最多，而最低技術層次的基層技術工及勞力工缺工數五千個，僅占百分之七點七。

不過，勞動部調查遭幾名立委質疑與主計總處調查數字落差太大，有美化嫌疑。立委王育敏指，勞動部說缺工數六點六萬個，主計總處卻超過廿四萬個，差距三倍之多。

王育敏也提到，勞動部「疫後改善缺工擴大就業方案」編列十億元預算，預計協助兩萬名國人投入旅宿業、餐飲等缺工產業，但從去年五月推動至今，僅核發一○七八人，目標達成率只有百分之六。

何佩珊直言，業者只想用便宜勞工，不想開出方案設定的薪資請人，而國人要的是合理薪資，兩者期待有落差，「我們有這個方案也沒有用」。將再與交通部會商。

為補足最缺工的中階技術人力，何佩珊說，將加強中階技術人力培育，同時擴大留用畢業僑外生留台工作，除旅宿業中階技術工作外，也將開放僑外生從事醫院照護輔佐、倉儲理貨、貨車駕駛、隨車助理、公路及市區客運駕駛及客運安全管理人員等六類中階技術工作，預計年底完成修法。