只因「下班不跟同事討論工作」就被辭退 他無奈求問：該如何改進？

有些公司以責任制為名，要求員工下班後仍要持續工作。日前就有一名網友抱怨，他被人資帶去約談，說因為「工作表現上不夠積極，認為不適任」，因此給他「非自願離職單」。不過他了解背後原因後，發現是因為「下班時間沒有留下來與同事討論工作，才被評為不積極」，讓原PO十分無奈「我要如何改進？」。對此，多數人認為「你完全沒問題」。

一名網友在Dcard發文表示，他先前面試上一間新創寵物產業的電商，應徵的職位是行銷策劃助理，薪水3萬元，公司包含他只有4位員工，但從10月中開始工作到現在，突然被人資帶去約談，人資提到「你在工作上的表現不夠積極，所以我們認為你不適任，會給非自願離職單」。

原PO表示，當下在跟人資約談時，對方無法明確說出不積極的理由，「只說行政報表有錯誤，又說行政的工作本來就需要時間學習，最後說是下班時間沒有留下來跟同事討論工作，所以被認定為不積極」。對此，他無奈表示，「我想請問各位大佬，身為剛畢業一年多的職場小白，我職場經歷有1年以上，我在這間公司表現是否有問題，該如何改進？」

文章曝光後，有網友直言，「我認為你沒有問題，這樣的公司規模真的太小了，欲加之罪何患無辭呢？這種家庭式的小公司都是老闆一個人說了算，感覺上他們要的是那種即戰力，馬上就要為公司做出各種程度的奉獻，我猜測真正的原因是老闆他承擔不起你的薪資了，試想公司才4個人，一個人保守估計就算薪水3萬好了，4個人的成本也要12萬了，還沒有包括其他的雜支，甚至是公司房子不知道是不是老闆自有，還是要繳房租呢？」、「這種公司也沒有什麼好留戀，小公司還一副以為是多大企業，薪水還給這麼少，拿非自願離職單先去勞保局申請補助，慢慢找其他工作」、「小公司講求彈性，所以你做三件事，只有一件事做不好就會被認為不積極，但也有缺點，就是不夠專精」。