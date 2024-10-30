上班偷懶新招？科技業前輩「用1軟體」看小說 過來人曝內幕：還能玩遊戲
職場上難免遇到「薪水小偷」，總在上班時間混水摸魚。就有網友在PTT透露，他最近經過公司前輩身後時，竟看見對方盯著Excel在看小說，讓他忍不住驚呼「弄到Word上看就算了，用Excel看是三小？」
原PO以「同事用Excel看小說？」為題稱，自己目前在晶圓廠工作，通常大家在沒值班時會比較偷懶，近日他經過某位學長的座位，看見對方認真盯著Excel表格，螢幕上的字密密麻麻，一副很專業的模樣。
不料，仔細一看竟發現學長在看「神話小說」，旁邊還放了兩張圖片，讓原PO忍不住笑稱「等等...你不想用手機滑（會顯得）太囂張，弄到Word上看就算了，用Excel看是三小？」
貼文一出，不少過來人分享同事的偷懶花招，「用小畫家看youtube」、「笑死，懂玩」、「花樣很多」、「還有用Excel玩遊戲的」、「我同事用LINE對話框看」、「這還好啦，把遊戲放進Excel玩的都有」、「我還看過用outlook看小說的」。還有網友解釋為何使用Excel看小說，「用Excel看小說，可以不用切換軟體」、「Word排版會比較明顯吧」、「Excel可以切工作表，Word不行」。
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