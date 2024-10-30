快訊

台中市民政顧問被爆推拿影片不雅 民政局：今已請辭作業中

巨虧171億 大陸最賺錢的地鐵神話破了

強颱康芮最新風雨預報出爐 全台僅1縣市風力未達停班停課標準

上班偷懶新招？科技業前輩「用1軟體」看小說 過來人曝內幕：還能玩遊戲

聯合新聞網／ 綜合報導
職場上難免遇到「薪水小偷」，總在上班時間混水摸魚。示意圖／ingimage
職場上難免遇到「薪水小偷」，總在上班時間混水摸魚。示意圖／ingimage

職場上難免遇到「薪水小偷」，總在上班時間混水摸魚。就有網友在PTT透露，他最近經過公司前輩身後時，竟看見對方盯著Excel在看小說，讓他忍不住驚呼「弄到Word上看就算了，用Excel看是三小？」

原PO以同事用Excel看小說？」為題稱，自己目前在晶圓廠工作，通常大家在沒值班時會比較偷懶，近日他經過某位學長的座位，看見對方認真盯著Excel表格，螢幕上的字密密麻麻，一副很專業的模樣。

不料，仔細一看竟發現學長在看「神話小說」，旁邊還放了兩張圖片，讓原PO忍不住笑稱「等等...你不想用手機滑（會顯得）太囂張，弄到Word上看就算了，用Excel看是三小？」

貼文一出，不少過來人分享同事的偷懶花招，「用小畫家看youtube」、「笑死，懂玩」、「花樣很多」、「還有用Excel玩遊戲的」、「我同事用LINE對話框看」、「這還好啦，把遊戲放進Excel玩的都有」、「我還看過用outlook看小說的」。還有網友解釋為何使用Excel看小說，「用Excel看小說，可以不用切換軟體」、「Word排版會比較明顯吧」、「Excel可以切工作表，Word不行」。

Excel PTT 同事 職場

延伸閱讀

吃到飽遭其他客人嫌拿太多？她不爽反駁「沒有限制」 眾人同意：店家的錯

還沒結婚要幫忙付裝潢費？男友買房希望她出一點 網勸：先不要

植髮是智商稅嗎？網曝這類人做了也沒用：假髮CP值最高

同事愛說閒話…她素顏上班「連眉毛都不畫」 化妝派：自己爽最重要

相關新聞

上班偷懶新招？科技業前輩「用1軟體」看小說 過來人曝內幕：還能玩遊戲

職場上難免遇到「薪水小偷」，總在上班時間混水摸魚。就有網友在PTT透露，他最近經過公司前輩身後時，竟看見對方盯著...

求職面試被凹新條件 他不滿公告沒寫氣到「回收履歷」丟錢走人

求職面試的過程中，不只是讓面試官觀察應徵者，應徵者本身也會根據面試官的態度，評估這間公司的環境。如果面試官的過程，讓應徵者感到有問題，那就可能決定辭退工作，甚至對整間企業的印象變差。

準時下班、態度消極…她批「年輕妹妹」愛裝死 反遭轟：老人味飄出來了

一名網友在Dcard發文抱怨，最近剛換工作，部門有一位妹妹，常常在主管問問題的時候裝死，對工作態度消極，害自己被主管找碴，最讓她受不了的是六點準時走人，她傻眼喊到「現在的年輕一輩上班都在裝死嗎」。

31歲大學畢業難找工作？理工男希望薪資待遇4萬 網曝可做行業

30歲以上找工作勢必會遇到各式各樣的挑戰，那麼適合從事的行業有那些呢？一名男網友發文詢問，他目前是理工科系的學生，畢業後31歲，希望找到待遇好的工作，於是詢問網友們的意見，對此，不少網友透露可從事的行業。

同事愛說閒話…她素顏上班「連眉毛都不畫」 化妝派：自己爽最重要

化妝是一件費時費力的事，「今天是否要化妝」也是不少人起床後馬上要面臨的選擇。近日有網友發文，討論上班要不要化妝，引起網友討論。

43公斤說自己胖！她難忍女同事「身材焦慮」 網嘆：白幼瘦審美觀害人

為了減輕體重，許多人會選擇不吃來達到目的，但如此做無疑會影響健康。一名女網友發文，稱公司裡的女同事們審美觀很「畸形」，經常不吃東西，甚至買一堆瘦身產品，讓她忍不住直言：「太外貌身材焦慮了，我反而更愛體重上升後的自己」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。