求職面試被凹新條件 他不滿公告沒寫氣到「回收履歷」丟錢走人

求職面試的過程中，不只是讓面試官觀察應徵者，應徵者本身也會根據面試官的態度，評估這間公司的環境。如果面試官的過程，讓應徵者感到有問題，那就可能決定辭退工作，甚至對整間企業的印象變差。

根據日本媒體「キャリコネ」報導，一位化名坂木的40多歲男性，約在十年前曾經應徵一項電子產品公司的工作。當時他按照約定，在面試時間準時到場，結果前一個面試還在持續中，使得他在現場多等了25分鐘，才總算真正開始面試。

然而，擔任面試官的分店長與兩位員工，卻對延遲一事，沒有表達任何的歉意。接著面試官問他「你有開車嗎」、「你的車是自己的嗎」、「平常只有假日開車嗎」，坂本雖然照實回答，但覺得這些問題有些涉及個人隱私，覺得不是很高興。

坂本表示，自己的車子是豐田汽車的「Lexus LS」車款，不過平常老婆通勤會開，所以自己主要都是假日才開。面試的分店長這才說，他們的工作會需要用到車，但因為公司沒配車的關係，所以需要有自己的車才行。坂本覺得很錯愕，表示當初的徵才公告上，並沒有說明這一點，結果分店長不只打馬虎眼，還反過來要求坂本「就不能讓你老婆改成搭電車或公車上班嗎」。

感到相當不滿的坂本，覺得這根本是對方的疏失，害他明明條件不符，還被騙來浪費時間。不打算繼續應徵的坂本，要求面試官將履歷表還給他，包含複印的部分都要回收。

在走之前，坂本故意留下十塊日圓，表示「這是給你們影印的錢」，讓面試官嚇了一大跳。即使面試官試圖還回去，坂本依然堅持「不需要！拿走！」接著立刻離開現場。坂本認為，每一位求職者，幾乎都是以認真的態度去應徵工作的，身為業者應該要理解這一點，不該隨便對待別人。