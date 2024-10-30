準時下班、態度消極…她批「年輕妹妹」愛裝死 反遭轟：老人味飄出來了

一名網友在Dcard發文抱怨，最近剛換工作，部門有一位妹妹，常常在主管問問題的時候裝死，對工作態度消極，害自己被主管找碴，更受不了的是對方6點準時走人，她傻眼喊道：「現在的年輕一輩上班都在裝死嗎？」

原PO表示自己八月剛換工作，部門裡有位1997年生的妹妹，但已經不是新人，當主管詢問問題、報告都在裝死，平常講話聲音跟螞蟻一樣，工作內容交接也零零散散，害她剛進公司兩個月就要承擔對方的業務，還因此被主管找碴。她傻眼的還有，明明妹妹在門口附近處理不忙的事情，有訪客按門鈴卻不開門，非得要她從遙遠的辦公桌跑過去，她不禁氣得喊「一副全家不忙你最忙的樣子」，並補充妹妹6點就會準時收東西下班。

原PO補充，上一間公司也有一位不是新人的妹妹，是同樣的工作態度，看不下去的她忍不住詢問網友，「真的很好奇，現在的20幾歲的年輕人都是這樣嗎？」

然而這則貼文卻引來網友逆風砲轟，「上班不是自己業務內的一律不幹，這才是正常的吧」、「主管不會因為你厲害給你加薪，只會給你畫個餅，繼續給你增加工作量」、「真的會牙起來，準時下班哪裡有問題？阿姨妳們自己愛無償加班是妳們的事情」、「給多少錢，做多少事」、「好了啦，老人臭都飄出來了」。

不過也有人幫原PO補血給建議，「如果妳不滿還是跟主管說，主管無法滿足妳期待，可以騎驢找馬囉」、「針對按電鈴這個，我覺得他是可以幫忙的其實，這個無關業務範疇」、「我覺得可以先收集證據再給主管看，如果主管不處理，那以後大家都推拖閃躲飄」。