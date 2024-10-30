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同事愛說閒話…她素顏上班「連眉毛都不畫」 化妝派：自己爽最重要

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發文，討論上班要不要化妝，引起網友討論。圖／ingimage
近日有網友發文，討論上班要不要化妝，引起網友討論。圖／ingimage

化妝是一件費時費力的事，「今天是否要化妝」也是不少人起床後馬上要面臨的選擇。近日有網友發文，討論上班要不要化妝，引起網友討論。

原PO在Dcard發文，表示自己平時上班都不化妝，頂多擦透明防曬乳，只有假日出門才會化妝。她表示自己同事們很愛講閒言閒語，因此她不會特別化妝，連眉毛都不會畫，同時她也好奇其他網友上班是否會化妝。

文章引來大量網友留言，許多人表示自己上班不會化妝，「公司沒有值得讓我化妝的人」、「公司付的薪水沒多到我會願意提早半小時一小時起來化妝，加班回家還要花時間再卸妝，時間拿來睡覺都不夠了」、「公司不值得我浪費彩妝品」、「公司沒有帥哥讓我願意每天化妝」。

但也有網友表示，化妝是她們取悅自己的方式，「我化妝自己心情會比較好，而且我蠻注重形象，無法接受自己太邋遢的樣子！」、「化妝可以讓我心情變好，所以我大部分會化」、「我會化妝，但只畫眉毛跟上底妝，單純為了自己爽」、「化妝使我心情好，所以我都會全妝」。

也有網友表示工作有需求才會，「有活動或需要拜訪客戶，才會化」、「只有出差、重要會議才會化妝」、「只有預定要出差或客戶會議會化，但也是簡單素顏霜+眉毛+唇彩而已」。

Dcard 化妝品 同事 客戶 彩妝 防曬

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