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31歲大學畢業難找工作？理工男希望薪資待遇4萬 網曝可做行業

聯合新聞網／ 綜合報導
一名理工系男網友畢業後31歲，希望找到待遇好的工作。示意圖／Ingimage
一名理工系男網友畢業後31歲，希望找到待遇好的工作。示意圖／Ingimage

30歲以上找工作勢必會遇到各式各樣的挑戰，那麼適合從事的行業有那些呢？一名男網友發文詢問，他目前是理工科系的學生，畢業後31歲，希望找到待遇好的工作，於是詢問網友們的意見，對此，不少網友透露可從事的行業。

一名男網友在Dcard發文，表示自己高中畢業後家裡經濟因素選擇去工作，去年才回去讀大學，目前是29歲大二理工科系的學生，他畢業後都31歲快32歲了，很擔心是否很難找工作，他想找薪資稍微好一點、希望能有4萬以上的工作，所以詢問網友：「現在很焦慮，希望各位能夠提供意見跟指點，讓我有些心理準備」。

此文一出，不少網友提到國營、土木、電子業，「我給你的建議是去考國營（中華電信、台電、中鋼）之類的，據我所知，中華電信大學專四缺起薪4萬5*18個月+20萬企業分紅，也不會有太大的壓力」、「如果去科技業的話大概率是助理工程師做起，因為年紀大，大公司可能不會要」、「土木系，營造業95%很好找到工」、「如果真的是要四萬以上的話，電子業你的條件隨便找都有」。

也有網友勸原PO補碩士學歷，「會很難找工作，科技業學歷碩士是基本，在科技業基本上過30後就會很難找了，更何況你還是剛畢業」、「勇敢去把學歷補一補，我也是高職畢業後工作了好長時間，33歲才回頭去唸四年制的進修部，已經順利畢業而且也找到自己喜歡的工作」、「你還有碩士要讀」。

也有網友表示，有工作經驗是優勢，不會難找，「有工作經驗，把口條練好，履歷好好寫你會什麼，有什麼技能、可以和以前工作經驗做結合有加分」、「應該是看你高中畢業後的經歷，如果經歷不錯 ，有專業或技術，要四萬以上應該不難」。

求職 職場

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