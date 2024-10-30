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又有颱風假？他喊居家上班穿睡衣翹腳好自由 網曝去公司最大優點：喝到飽

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發文，探討居家上班的優缺點，引發網友熱議。圖／ingimage
近日有網友發文，探討居家上班的優缺點，引發網友熱議。圖／ingimage

康芮颱風來勢洶洶，上班族似乎又要放颱風假了，但也有不少人選擇在颱風來襲時居家上班。近日有網友發文，探討居家上班的優缺點，引發網友熱議。

原PO在PTT發文，認為居家上班的好處就是自由，可以穿睡衣、翹腳、坐在沙發處理事情，累的時候還能起來活動，不用考慮同事的眼光。甚至還可以睡個懶覺。缺點則是容易分心，會導致工作時間變長，而且與同事討論事情沒那麼方便。

文章引來大量網友留言，表示居家上班不用通勤，可以晚起床真的很棒，「最大的好處是可以晚點起床」、「睡飽也比較有精神」、「光是不用通勤這個優點就勝過所有的事情」。

還有網友表示，居家工作的效率更高，「居家環境安靜，工作起來較有效率」、「做事比較有效率+1，趕快做完就可以趕快休息」、「做事效率好，做完可以做自己的事情」。但也有人和原PO一樣，容易分心，「居家真的要自律」、「會不小心耍廢太久，工作堆積，很不方便」。

缺點的部分，網友同意居家上班確實不利於討論，「要討論事情沒那麼方便沒錯」、「一定是跟同事一起做比較有效率」、「要問事情或是討論一些小東西很不方便」。

但最大的問題還是水電費增加，「缺點就是要冷暖氣要花自己的，不過可以想成跟通勤費稍微抵銷」、「冷氣要自己付錢，印紙要自己準備」、「公司對我最大好處有飲水機」、「在公司真的是狂灌水，冷氣開到最冷，不穿外套不行的那種」。

PTT 居家上班 暖氣 颱風假 飲水機

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