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43公斤說自己胖！她難忍女同事「身材焦慮」 網嘆：白幼瘦審美觀害人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友說公司裡的女同事們審美觀很「畸形」，經常不吃東西。示意圖／Ingimage
一名女網友說公司裡的女同事們審美觀很「畸形」，經常不吃東西。示意圖／Ingimage

為了減輕體重，許多人會選擇不吃來達到目的，但如此做無疑會影響健康。一名女網友發文，稱公司裡的女同事們審美觀很「畸形」，經常不吃東西，甚至買一堆瘦身產品，讓她忍不住直言：「太外貌身材焦慮了，我反而更愛體重上升後的自己」。

一名女網友在Dcard發文，表示公司裡的女同事們審美觀都很畸形，有兩名都是43公斤的女同事，卻說自己「很胖很肥」，常常中午完全不吃東西，然後買一堆瘦身產品喊說要減肥，還有一名將近170公分的同事，體重卻只有41公斤，完全是「紙片人」，每天還是在喝瘦身綠茶。

原PO表示，有天在聊天，公司配的制服裙很合身，但她不喜歡穿太貼身的，表示想買大一號的，同事卻表示：「那妳還吃那麼多？少吃一點吧」，讓原PO相當傻眼。原PO透露，有時上司會買早餐請她們吃，同事們就會拿給她說幫她們吃掉，並表示她們在「減肥」不敢吃太多。

原PO感嘆，實在太「身材焦慮」了，她本人有在健身，體重雖然不輕，可是她盡量不要讓自己被數字綁架，反而更愛體重上升後的自己，整個體態看起來凹凸有致，很喜歡自己的腰臀比。

此文一出，不少網友也認為過度減重很影響健康，「她們這樣搞，胃會壞掉」、「代謝會壞掉喔」、「我覺得女孩子還是要有點肌肉、體重適中，才不會危機時刻沒辦法用自身力量脫身，白幼瘦的審美觀真的害人不淺」、「過輕的苦果時間到了自己要承受，像骨質疏鬆」。

不過也有網友分享自己的經驗，表示減重是自由，「我體重也不到45，也是在戒糖跟吃健康餐，沒礙到妳的話愛怎樣飲控是人家的自由吧」、「我以前也是42-45左右，160cm。但因為沒運動，也不喜歡運動，我自己也是會該該說要減肥，但我絕對不會干涉別人的審美」。

同事 減肥 減重 職場

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