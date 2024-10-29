他40歲沒專長想離職 網見「公司名」驚呆：千萬不要

你在職場遇到低潮時，會選擇離職嗎？一名網友分享，自己今年已經40歲，因為沒有專長，加上身體出現健康問題，興起離職的念頭，好奇大家的想法？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「40歲沒專長想辭職，有何建議？」為題，指出自己已經40歲，又沒有任何專長，加上身體最近狀況不佳，有高血脂、高血糖、憂鬱症和失眠問題，目前在中鋼工作，但考量有年紀又沒專長，就興起離職的念頭，想問大家有什麼好建議？

貼文一出後，多數網友都勸退，紛紛表示「沒專長就不用想了，好好待中鋼吧」、「幹嘛離職，中鋼不爽嗎？」、「養老公司還能做到辭職，難道40還想去爆肝？」、「中鋼耶，離開絕對只會找到更爛的」、「千萬不要」、「能混就混，能撈就撈，外面的世界更難啊」。

不過，也有部分網友給出實用建議，指出「不要啦，稍微休息一下喘口氣再出發」、「現在工作難找，錢拿著趕快去看醫生，記得按時吃藥」、「留職停薪2個月，想去哪玩就去哪，在家耍廢也好」、「特休請一請放長假吧，中鋼在南部算不錯了」、「能不能先請個長假休息一下，留職停薪之類的」。